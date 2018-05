Zurich Insurance affiche une hausse des primes brutes au premier trimestre

Zurich (awp) - Zurich Insurance a enregistré au premier trimestre 2018 une hausse de ses primes, en particulier dans le secteur vie. Le groupe s'est dit sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2017-2019.

Les primes dans le secteur dommage (P&C) se sont inscrites à 9,3 milliards de dollars, en hausse de 5% sur un an et en baisse de 1% sur une base comparable, c'est à dire ajustées des effets de change et d'acquisitions, selon le communiqué publié mercredi.

"Dans le secteur dommage, nous continuons à nous focaliser sur la rentabilité (...)", a souligné le directeur financier George Quinn, cité dans le communiqué.

Durant la période sous revue, les primes encaissées dans l'assurance vie (APE) ont pris 7% à 1,2 milliard et 13% sur une base comparable tandis que celles de Farmers Exchanges ont avancé de 4% à 5,1 milliards, a détaillé la société dans un communiqué publié mercredi.

Par ailleurs le taux de fonds propres selon le modèle Z-ECM s'est légèrement amélioré à 133%, prenant 1 point de pourcentage.

La croissance des primes dans les régions Asie-Pacifique et Amérique Latine pour l'assurance dommage a été particulièrement marquée tandis que l'Amérique du Nord a pesé. Dans cette dernière région, les prix ont augmenté en particulier tandis qu'en général, les tarifs se sont étoffées de 2% au premier trimestre.

La croissance du secteur vie (APE) a été tirée par la co-entreprise menée avec Banco de Sabadell en Espagne, l'Italie, la Suisse ainsi que les affaires au Royaume-Uni. En Asie-Pacifique, tous les pays ont aussi contribué à la croissance.

La marge des nouvelles affaires dans l'APE est restée au niveau "attrayant" de 25,2% au premier trimestre, souligne le communiqué.

lk/ol