Zurich étoffe ses activités vie au Chili

Zurich (awp) - Zurich Insurance Group a fait une acquisition au Chili. Via sa filiale locale Chilena Consolidada, il a repris au fournisseur de services financiers EuroAmerica ses activités d'assurance vie collective et individuelle et ses produits d'épargne. L'information a été diffusée vendredi au Chili. Selon des médias locaux, le montant de l'acquisition est d'un bon 150 millions de dollars.

Cette opération, qui doit encore être approuvée par les autorités concernées, fait de Zurich le plus gros assureur vie du Chili. Cette opération permet d'approfondir les capacités et est en accord avec la stratégie globale qui mise sur le segment retail et affaires dans l'ensemble de la région, a déclaré Claudia Dill, directrice générale de Zurich en Amérique latine, citée dans le communiqué.

Dans un commentaire, les analystes de la BC de Zurich estiment que les affaires reprises à EuroAmerica représentent environ 270 millions de dollars de recettes de primes. Cela fait augmenter le volume d'affaires au Chili de 35% environ. Pour le groupe dans son ensemble, l'opération est de petite envergure et est facilement financée sur les fonds propres.

L'analyste précise que Zurich devient le numéro un de l'assurance vie collective au Chili avec une part de marché de 22%. Dans l'assurance vie individuelle, le groupe se place au deuxième rang avec une part de marché de 18%. Dans le cadre de l'acquisition, il est aussi prévu de renforcer la base de capitaux des unités reprises d'environ 20 millions de dollars.

A la Bourse, cette information ne faisait pas de grosse vague. A 10h40, l'action Zurich perdait 0,4% à 312,20 francs suisses, dans un SMI en baisse de 0,6%.

