10 nouveaux postes ouverts chez b.workshop

b.workshop, société de conseil en solutions ERP, ouvre dix postes pour s'entourer de nouveaux experts et répondre à la très forte croissance de ses activités.

Depuis sa création, b.workshop accompagne ses clients dans leurs projets de mise en oeuvre et de modernisation de leurs solutions de gestion (notamment avec des solutions Cloud). Les points forts de b.workshop sont sa capacité à délivrer ses projets, le niveau de compétence des équipes et leur formation continue assurée en interne et en externe. La société réunit à ce jour 43 collaborateurs et va réaliser cette année un chiffre d'affaires supérieur à 6 Millions d'euros.

Au-delà de s'entourer de collaborateurs confirmés, b.workshop souhaite également accueillir des jeunes diplômes désireux d'évoluer sur le long terme dans l'entreprise. Enfin, la société s'entoure d'experts partageant ses valeurs et qui travailleront en parfaite harmonie dans les équipes. Cette posture bienveillante permet à b.workshop de conserver ses collaborateurs, de les faire évoluer et de les positionner sur des missions stimulantes.

Quelques postes ouverts chez b.workshop :

- Chef de projet

- Consultant ERP Junior (finance, supply chain, manufacturing)

- Consultant ERP Expérimenté (finance, supply chain, manufacturing)

- Développeur

Alexandre Millet, co-fondateur b.workshop « Pour conserver le haut niveau de qualité de service que nous proposons à nos clients, nous souhaitons compléter notre équipe en intégrant de nouveaux collaborateurs bénéficiant à la fois d'un réel savoir-faire et d'un savoir-être. Plus précisément, b.workshop recherche des consultants et des développeurs avec une forte capacité d'analyse, un fort esprit d'équipe, une sensibilité aux nouvelles technologies et une aptitude à partager avec les autres. »

