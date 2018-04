SUCCÈS DU LANCEMENT D'UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE À 10 ANS DE 700 MILLIONS D'EUROS

Infra Park annonce le succès du lancement d'une nouvelle émission obligataire de 700 millions d'euros d'une maturité de 10 ans (avril 2028). L'obligation porte un coupon fixe de 1,625%.

Le règlement-livraison de l'opération est prévu le 19 avril 2018, après obtention du visa du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le livre d'ordres a dépassé les 1,4 milliard d'euros, soit une sursouscription supérieure à deux fois le montant de l'émission, ce qui confirme la confiance du marché dans la robustesse à long terme du business modèle d'Infra Park.

Comme indiqué dans le communiqué publié le 4 avril 2018, les fonds levés financeront les besoins généraux du Groupe et le refinancement de la dette existante. Infra Park a l'intention d'exercer l'option de make whole sur l'intégralité de son obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2020 et de rembourser le prêt d'actionnaire de 100 millions d'euros contracté auprès de sa société mère Infra Foch Topco. La notification du remboursement anticipé de l'intégralité de l'obligation 2020 devrait être envoyée à la date de règlement-livraison de cette nouvelle émission.

Infra Park est notée BBB/Stable, sa nouvelle émission est notée BBB (notation par Standard & Poor's).

HSBC and SG CIB ont agi comme Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, BNP Paribas and NatWest Markets comme Joint Bookrunners pour cette opération.

A propos de Infra Park

Infra Park, qui détient notamment INDIGO Infra, INDIGO® weel et OPnGO, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 15 pays. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Infra Park s'élevaient respectivement à 897,5 millions d'euros et 310,0 millions d'euros (données Global Proportionate).

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

