123IM signe une année 2017 record

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

123IM a levé en 2017 272 millions d'euros, en hausse de 50% par rapport à 2016, dont 30% proviennent de sa structure dédiée aux family offices (Rive Private Investment). Parallèlement, les fonds gérés par 123 IM ont investi 277 millions d'euros de fonds propres dans une cinquantaine de PME françaises, majoritairement en dette privée et immobilier. Investisseur multi-spécialiste, 123 IM s’est particulièrement illustrée dans ses secteurs de prédilection (tourisme, dépendance-santé, enseignement supérieur privé, immobilier) pour des tickets compris entre 5 et 20 millions d'euros essentiellement.123 IM a également été active en 2017 sur le plan des cessions avec 200 millions d'euros de produits de cession perçus. Parmi les cessions notables réalisées en 2017, citons la très remarquée sortie du groupe Philogeris Residences, aujourd'hui 15e groupe français d'EHPAD, dont 123 IM était à l'origine de la création ex-nihilo en 2010 en tant qu'investisseur majoritaire, aux côtés de son fondateur. Cette cession est intervenue à l'occasion de la reprise intégrale du groupe par Yann Rebouleau, son fondateur, avec l'appui d'une dette mezzanine de 31,1 millions d'euros apportée par Edmond de Rothschild Investment Partners et Rive Private Investment.Enfin, les fonds gérés par 123 IM ont redistribué 120 millions d'euros en 2017 à leurs investisseurs, soit 2 fois plus qu'en 2016. Parmi les fonds et Club Deal clôturés en 2017, deux Club Deal dans le secteur des EHPAD ont affiché une performance finale de +34%. De plus, trois FCPR obligataires investis dans les secteurs des campings, des EHPAD et de la restauration haut-de-gamme avec les bistrots Alain Ducasse ont affiché des performances finales respectives de +63%, +60%, +54%.