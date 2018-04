17 AVR. 2018 COMMUNIQUE DE PRESSE : 2017 : Mise en place de la stratégie. 2018 : Accélération de la croissance.

2017 : Mise en place de la stratégie.

2018 : Accélération de la croissance.

AIR MARINE (ISIN : FR0013285103 - MLAIM), experte en inspection aérienne par avion et par drone spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de données par avions et drones.

2017 : Un exercice de structuration pour préparer l'avenir

AIR MARINE a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 M€, dont 85% sur son activité historique Avions et 15% sur la division Drones, auprès de ses clients grands comptes comme ENGIE, TOTAL, EDF, LAFARGE, SUEZ…

Sur l'exercice, AIR MARINE a concentré ses efforts sur un renforcement de sa structuration pour répondre au marché de la robotique aérienne et du big data.

Le Résultat d'Exploitation témoigne des investissements d'AIR MARINE qui ont été réalisés cette année pour accompagner la mutation de la société, afin de prendre une part significative de la croissance de son marché, en particulier sur celui naissant du drone civil, dans un contexte de développement réglementaire et technologique qui répond à une attente sociétale pressante :

1. Renforcement des équipes : avec le recrutement et la formation de 12 nouveaux collaborateurs constituant l'équipe de soutien du business plan qui prévoit une forte progression du chiffre d'affaires en 2018 et au cours des années suivantes ; et la constitution de la structure R. H. grâce à une équipe de consultants séniors dans les services opérationnel, commercial, administratif, communication…

2. Mise en place de la nouvelle génération de logiciels opérationnels de surveillance aérienne SURVAIR 2 pour le système embarqué, et VIEWAIR 2 pour la restitution des rapports auprès de ses clients TIGF, TOTAL, GRTgaz. Le logiciel SURVAIR 1 avait été mis en place en 2001 et l'application VIEWAIR 1 avait été mise en service en 2011.

3. Rédaction du Manex dans l'activité Avion avec le soutien de la société TIME TO FLY pour la mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires opérationnelles. AIR MARINE est la première entreprise française à avoir obtenu les privilèges opérationnels les plus élevés dans la catégorie des activités particulières.

4. Obtention d'un nouvel agrément afin de répondre aux nouvelles exigences de la règlementation aéronautique européenne SP.O. (SPecial Operation)

5. Rédaction du contrat de Licence de marque AIR MARINE pour structurer le cadre contractuel avec ses partenaires opérateurs de drones dans le cadre de sa stratégie de constitution d'un réseau de licenciés de marques et préparation des formations.

6. Obtention de la norme ISO 9001-2015 qui positionne AIR MARINE au dernier standard.

A noter qu'une une dotation importante a été enregistrée sur l'exercice, pour des investissements qui ont été réalisés depuis plusieurs années et qui viennent de fait mécaniquement impacter l'exercice 2017 alors qu'ils ont déjà été payés. En effet, depuis le 1er janvier 2017 AIR MARINE amortit la R&D du projet AIRMON, arrivé en phase de maturité avec 2 avions équipés du système de mission et 3 clients qui achètent des prestations de surveillance sur photos depuis le début 2017 : - TIGF depuis Janvier 2017 ; - GRTgaz depuis Août 2017 ; - TOTAL depuis Décembre 2017.

Le Résultat Net s'inscrit à -730 K€ tenant compte d'un Crédit d'Impôt Recherche de 133 K€.

Au 31 décembre 2017, la structure d'AIR MARINE demeure bonne avec 2 149 K€ de Fonds Propres pour un endettement financier de 206 K€.

Synthèse des comptes :

Chiffres non audités - En K€ 2016 2017 Chiffre d'affaires 2 174 2 230 EBITDA 349 -222 RE -109 -908 RCAI -123 -917 IS -153 -103 RN 292 -730 Fonds Propres 2 231 2 149 Dettes Financières nettes 565 206

L'activité commerciale est restée très soutenue, et laisse augurer de bonnes perspectives de développement :

- Equipement d'un 2ème avion avec le dispositif AIRMON de surveillance sur photos.

- Mise en service d'AIRMON dans le cadre du premier appel d'offres imposant la surveillance sur photos comme concept d'observation.

- Approbation du système de mission AIRMON par GRTgaz après la phase de tests diligentée en 2016 et 2017.

- Approbation et attribution par TOTAL d'un marché de surveillance photos AIRMON, seul dispositif le plus abouti du marché.

- Premières phases de tests en Espagne en vue de l'approbation du système de missions AIRMON pour la surveillance sur photos des gazoducs exploités par la société Gaz Natural Fenosa.

AIR MARINE poursuit sa stratégie ambitieuse

AIR MARINE mène une stratégie de développement ambitieuse, autour de quatre axes forts qui doivent conduire la société à multiplier par cinq son volume d'activité en cinq ans pour atteindre les 10 M€ :

- Constitution d'un réseau d'opérateurs de proximité et interconnectés, licenciés de la marque AIR MARINE, qui lui permettra de diffuser son offre d'expertise par drones et avions aux niveaux local, régional et national tout en assurant des missions à coûts maîtrisés ; deux premières licences sont en cours de signature ;

- Développement de nouvelles offres métiers, grâce à ses programmes innovants ;

- Extension de son panel de solutions aériennes en poursuivant ses programmes de développement de drones automatiques et autonomes à haute valeur ajoutée avec des solutions clés en main destinées aux utilisateurs pour leur propre compte ;

- Certification environnementale ISO 14001 en cours d'obtention d'ici fin 2018.

- Achat de 2 avions en 2018 pour répondre aux marchés français et export dans le cadre des projets AIRMON pour la surveillance pipeline et WADI pour la détection de fuite d'eau sur aqueduc.

- Acquisitions d'entreprises destinées à élargir le spectre de compétences d'AIR MARINE sur la chaîne de valeurs, à l'instar du rapprochement avec la start-up ALERION - basée dans le Grand Est et spécialisée dans le développement et la conception de solutions intelligentes par drones - qui devrait être finalisé d'ici fin juin 2018, à l'issue des due diligences d'usage. Ce rapprochement s'annonce très prometteur, apportant de nombreuses synergies entre les deux entités, notamment au niveau de la R&D, et en terme de couverture géographique.

Communiqué de presse

Bordeaux, 13 avril 2018

L'innovation, au cœur du développement AIR MARINE

AIR MARINE s'appuie sur son expérience aéronautique, sa culture de l'innovation et sur son réseau de partenaires pour créer les systèmes d'un futur proche avec les programmes d'innovation AIRMON, WADI et PELICAN ;

Avec le programme « AIRMON », AIR MARINE a créé l'avion qui remplace l'hélicoptère de surveillance de réseaux en cumulant les avantages écologique et économique d'un système 10 fois moins consommateur de carburant.

Sur le programme collaboratif « WADI », AIR MARINE participe en tant qu'intégrateur et opérateur de la solution de détection de fuite d'eau des aqueducs dans le cadre d'un financement H2020 de la commission européenne.

Enfin, dans le cadre du programme collaboratif très ambitieux « PELICAN », AIR MARINE a réuni les partenaires opérationnels Cdiscount et Relais Colis ; industriel THALES ; ingénierie SERMA ; académiques les laboratoires ONERA et IMS ; financier la Région Nouvelle AQUITAINE dans un groupement qui développe le drone de livraison urbaine européen. Le projet PELICAN a démarré en mars pour la livraison de colis pour Cdiscount avec une preuve de concept matérialisée par une démonstration prévue avant la fin de l'année.

Introduction en Bourse

En 2017, AIR MARINE a été introduit avec succès sur Euronext AccessTM le 11 décembre dernier après un placement privé de 584 K€.

Perspectives

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, AIR MARINE confirme pour 2018 son objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 3,5 M€ et reste dans une politique d'investissement soutenue avec un prévisionnel de 1,5 M€, dont 50 % dédiés à la R&D et 50 % consacrés à l'investissement en matériels Avions et Drones.

Sur les 3 premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 28 % par rapport à 2017 sur la même période.

À PROPOS D'AIR MARINE

La société AIR MARINE est experte en acquisition et en exploitation de données par voie aérienne. AIR MARINE travaille pour les plus grands donneurs d'ordre européens tels qu'EUROVIA, GRT Gaz, INSTITUT DE SOUDURE, RTE et SNCF. La société compte 31 collaborateurs et son chiffre d'affaires global est de 2,2 millions d'euros. AIR MARINE est le premier opérateur à avoir obtenu la norme ISO 9001 en 2014, renouvelée en 2017.

La Société AIR MARINE est cotée sur Euronext Access depuis le 11 décembre 2017

(ISIN: FR0013285103 - MLAIM)- www.air-marine.fr

Prochain rendez-vous :

Assemblée générale : Mi-juin 2018