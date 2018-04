La Défense, le 19 avril 2018 EXERCICE DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L'INTEGRALITÉ DE SES OBLIGATIONS 2020 DE 500 MILLIONS D'EUROS

Comme annoncé le 12 avril 2018, à la suite du règlement-livraison de sa nouvelle émission obligataire 2018 de 700 millions d'euros intervenu le 19 avril 2018, Infra Park a envoyé le 19 avril 2018 la notice de remboursement anticipé de l'intégralité de ses obligations 2020 de 500 millions d'euros. Le remboursement interviendra le vendredi 4 mai 2018.

**********

Contact analystes/ investisseurs:

Noé Poyet

Tel. : +33 1 49 03 15 65

Mobile : +33 7 88 96 06 09

noe.poyet@infraparkgroup.com Contact presse:

Claire Lise Beaurenault

Tel : +33 1 49 03 12 79

Mobile : + +33 7 50 68 30 64

claire-lise.beaurenault@infraparkgroup.com

A propos de Infra Park

Infra Park, qui détient notamment INDIGO Infra, INDIGO® weel et OPnGO, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 15 pays. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Infra Park s'élevaient respectivement à 897,5 millions d'euros et 310,0 millions d'euros (données Global Proportionate).

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

Infra Park

Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros

Siège Social : 4, place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – Bâtiment A

92800 PUTEAUX LA DÉFENSE, FRANCE

800 348 146 RCS Nanterre

www.infraparkgroup.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52843-20180419-exercice-du-remboursement-anticipe-de-l_integralite-de-ses-obligations-2020-de-500-millions-d_euros.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews