2017 : Mise en place de la stratégie. 2018 : Accélération de la croissan...

AIR MARINE (ISIN : FR0013285103 - MLAIM), experte en inspection aérienne par avion et par drone spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de données par avions et drones.

2017 : Un exercice de structuration pour préparer l'avenir

AIR MARINE a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 M€, dont 85% sur son activité historique Avions et 15% sur la division Drones, auprès de ses clients grands comptes comme ENGIE, TOTAL, EDF, LAFARGE, SUEZ…

Sur l'exercice, AIR MARINE a concentré ses efforts sur un renforcement de sa structuration pour répondre au marché de la robotique aérienne et du big data.

Le Résultat d'Exploitation témoigne des investissements d'AIR MARINE qui ont été réalisés cette année pour accompagner la mutation de la société, afin de prendre une part significative de la croissance de son marché, en particulier sur celui naissant du drone civil, dans un contexte de développement réglementaire et technologique qui répond à une attente sociétale pressante :

1. Renforcement des équipes : avec le recrutement et la formation de 12 nouveaux collaborateurs constituant l'équipe de soutien du business plan qui prévoit une forte progression du chiffre d'affaires en 2018 et au cours des années suivantes ; et la constitution de la structure R. H. grâce à une équipe de consultants séniors dans les services opérationnel, commercial, administratif, communication…

2. Mise en place de la nouvelle génération de logiciels opérationnels de surveillance aérienne SURVAIR 2 pour le système embarqué, et VIEWAIR 2 pour la restitution des rapports auprès de ses clients TIGF, TOTAL, GRTgaz. Le logiciel SURVAIR 1 avait été mis en place en 2001 et l'application VIEWAIR 1 avait été mise en service en 2011.

3. Rédaction du Manex dans l'activité Avion avec le soutien de la société TIME TO FLY pour la mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires opérationnelles. AIR MARINE est la première entreprise française à avoir obtenu les privilèges opérationnels les plus élevés dans la catégorie des activités particulières.

4. Obtention d'un nouvel agrément afin de répondre aux nouvelles exigences de la règlementation aéronautique européenne SP.O. (SPecial Operation)

5. Rédaction du contrat de Licence de marque AIR MARINE pour structurer le cadre contractuel avec ses partenaires opérateurs de drones dans le cadre de sa stratégie de constitution d'un réseau de licenciés de marques et préparation des formations.

6. Obtention de la norme ISO 9001-2015 qui positionne AIR MARINE au dernier standard.

Pour lire le communiqué de presse dans son intégralité, il peut-être téléchargé au format PDF ci-dessous.