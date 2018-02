COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTATS DE LA REVUE DES PRIORITES STRATEGIQUES INITIEE PAR LE COMITE EXECUTIF EN NOVEMBRE 2017 2018 : FOCUS SUR LE CANNABIS THERAPEUTIQUE A DESTINATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Evry (France), le 9 janvier 2018- GOUR MEDICAL (CH0342399851-MLGML/Actions éligibles au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie senior, publie ce jour les résultats de la revue stratégique initiée par son Comité Exécutif en novembre 2017. Serge GOLDNER, Président de GOUR MEDICAL, déclare :« Notre décision de recentrer notre modèle sur le cannabis thérapeutique à destination des animaux de compagnie senior s'appuie sur les résultats de la revue stratégique que nous avons effectuée à la fin de l'exercice 2017 et sur lesdéveloppements très prometteurs que connaît le marché du traitement de la douleur et des soinsliés à l'amélioration de la qualitéde vie, basé sur des solutions innovantes, pour les animaux de compagnie senior ». UN POSITIONNEMENT UNIQUE SUR LES PATHOLOGIES LIEES AU VIEILLISSEMENT DES ANIMAUX DE COMPAGNIE Depuis sa fondation en 2014 en Suisse, GOUR MEDICAL a démontré sa capacité à signer des accords de licence exclusive et mondialeavec des leaders de l'industrie pharmaceutique en santéanimale pour des molécules en pointe dans le traitement de la douleur et del'anxiété des animauxde compagnie, notamment : -avec IDORSIA-IDIA (SWX), pour Gour-713,un antagoniste des récepteurs de l'orexine;

-avec IDEXX LAB-IDXX (NASDAQ), pour Gour-419, un anticorps anti-IgE destiné au traitement de la dermatite atopique ;

-avec SOLMIC RESEARCH GmbH, pour Gour-153, un complément alimentaire antidouleur et antistress basé sur une formulation propriétaire améliorant la biodisponibilité du cannabidiol. Fin 2016, GOUR MEDICAL a fait son entrée sur le marché Euronext Access Paris (CH0342399851-MLGML).

UNE DYNAMIQUE TOUJOURS SOUTENUE POUR LE MARCHE DE LA SANTE ET DE LA DOULEUR ANIMALE

En 2017, les américains ont dépensé 69 milliards de dollars pour entretenir leurs animaux domestiques1.L'allongement de l'espérance de vie des animaux et de leurs propriétaires, assorti de l'intérêt toujours plus soutenu qu'ils leur manifestent permet au marchéde la santé animaled'afficher une croissance dynamique et résiliente (CAGR 2016-2025 de 5,4%)2.

À lui seul, le marché des douleurs caractéristiques des animaux de compagnie représente 400 millions de dollars dans le monde3en 2017, dont 170 en Europe4.

Un indice américainspécialement composé d'entreprises qui prennent soin des animaux de compagnie a grimpé de 19 % depuis le début de 2017. En comparaison, la croissance du S&P 500n'a atteint que 8,5 %5

RECENTRAGE DE GOUR MEDICAL SUR LE CANNABIS THERAPEUTIQUE POUR ANIMAUX

DE COMPAGNIE SENIORET MISE EN PLACE D'EQUIPES R&D SPECIALISEES EN FRANCE

ET EN ISRAËL

De nombreux accordsd'envergure ont été signésen 2017 par des acteurs majeurs des traitementsde ces pathologies, démontrant l'adéquation du positionnementbasé sur le cannabidiol de GOUR

MEDICAL : acquisition par Zoetis de NextVet Biopharma,et d'Animalcare Group par Ecuphar NVen juillet 2017, lancement en novembre 2017 de la gamme Anabidiol (compléments alimentaires pour animaux de compagnie basé sur le CBD) par Virbacsuite à l'accord avec Cresopharma6. GOUR MEDICAL a de ce fait bénéficié d'uneexposition importante tout au long de son exercice, et suscitéun vif intérêt de la part d'investisseurs français et étrangers.

Ces différents éléments ont convaincu le Comité Exécutif de réorienter les priorités stratégiques deGOUR MEDICAL pour l'exercice 2018 afin devaloriser son historique et son expertise sur le segment du cannabis à usage thérapeutique (cannabidiol et terpènes) pour les animaux de compagnie, et de revoirl'organisation de la Société, le transfert du siège social en Francepermettant la mise en place d'équipes de R&D en France, une seconde équipe bénéficiant d'unaccès facilité à l'expertisemédicale, agronomique et technologique liée au cannabis médicinal en Israël, pays en pointe dans la recherche et le développement dans ce domaine.

UN OBJECTIF : SE POSITIONNER COMME UN ACTEUR DE REFERENCE POUR LES

TRAITEMENTS INNOVANTS DE LA DOULEURET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE CHEZ L'ANIMAL DE COMPAGNIESENIOR

Le marché mondial du traitement des maladies des animaux de compagnie affectés par lespathologies du vieillissement est aujourd'hui estimé à 3,5 milliards de dollars7. Il est naturellementporté par l'allongement de la durée de vie des animaux, multipliant les pathologies, et de leurspropriétaires eux-mêmes senior et disposant souvent d'un pouvoir d'achat élevé.

Avec la légalisation du cannabis à usage médical humain dans 29 états aux Etats-Unis, et plusieurs pays européenscomme l'Allemagne, ainsi quela légalisation prévue en juillet 2018 du cannabis thérapeutique au Canada, les traitements thérapeutiques basés sur le Cannabidiol (CBD) sont désormais accessibles dans 25 pays dans le monde8.

GOUR MEDICAL entend mettre à profit sa connaissance des traitements basés sur le cannabis thérapeutique (cannabidiol et terpènes, produits naturels sans effets secondaires et dépourvusd'effets psychotropes et relevant de la réglementation des produits vétérinaires/produitsnutraceutiques) pour commercialiser, de façon rigoureuse et maîtrisée, une gamme de produits adaptés à chaque pathologie, sous plusieurs formes galéniques, et après en avoir assurél'ensemble du processus de fabrication, de conditionnement et de marketing.

Les produits permettront d'adresser les pathologies chroniques liées au vieillissement des animauxde compagnie tellesque les douleurs liées à l'arthrose, le stress, l'anxiété, et les soins de support pour la fin de vie.

À l'aune des développements récents du secteur, et des progrès récents réalisés dans sa recherche de partenariats, GOUR MEDICAL visela mise au point d'une première gamme pilote pour le quatrième trimestre 2018.

Prochaine publication : Vendredi 12 janvier 2018-après bourse :

Eligibilité des actions de GOUR MEDICAL au PEA-PME

Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL:

http://www.gour-medical.com

À propos de Gour Medical

Gour Medical est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour le traitement des principales pathologies liées au vieillissement des animaux de compagnie. Son positionnement unique repose notamment surl'utilisation de molécules et de nutraceutiques aux vertus thérapeutiques démontrées et des formesgaléniques nouvelles. Son premier produit en voie de commercialisation vise la gestion long terme de la douleur, grâce à une formulation basée sur un extrait naturel de chanvre sans effet psychoactif.

GOUR MEDICAL est coté sur Euronext Access (CH0342399851-MLGML). Les actions de Gour Medical sont éligibles au PEA-PME.

