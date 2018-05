2018, pire année pour l'humanitaire en Syrie

BEYROUTH, 18 mai (Reuters) - La situation humanitaire n'a jamais été aussi mauvaise en Syrie que cette année, en sept ans de guerre, a déclaré vendredi le coordinateur humanitaire des Nations unies pour le conflit.

Les données de l'Onu montrent que 89 travailleurs de santé ont péri dans 92 attaques militaires contre des établissements médicaux entre le 1er janvier et le 4 mai dernier, contre 73 morts en 112 raids pour toute l'année 2017, a dit Panos Moumtzis.

La Syrie concentre 70% des attaques contre des installations et personnels médicaux à travers le monde. Les deux régions les plus touchées en 2018 ont été la Ghouta orientale, près de Damas, et la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays.

En 2017, a encore précisé Panos Moumtzis, 27% des requêtes déposées par l'Onu auprès des autorités syriennes pour fournir de l'aide ont été acceptées, contre seulement 7% au cours des quatre premiers mois de l'année 2018. (Lisa Barrington Jean-Stéphane Brosse pour le service français)