20180404 - INFRA PARK ÉMISSION OBLIGATAIRE

Infra Park a mandaté HSBC et Société Générale CIB en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, et BNP Paribas et NatWest Markets en tant que Joint Bookrunners pour organiser, à travers l'Europe, une série de rencontres avec des investisseurs obligataires à partir du 9 avril. Une nouvelle transaction obligataire senior unsecured, libellée en euros, à taux fixe et de maturité 10 ans, pourrait être lancée à la suite de ce roadshow, si les conditions de marché le permettent.

Le produit de cette émission potentielle serait utilisé pour les besoins généraux du Groupe et le refinancement de la dette existante. Infra Park a en effet l'intention d'exercer l'option de make whole sur l'intégralité de son obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2020 et de rembourser le prêt d'actionnaire de 100 millions d'euros contracté auprès de sa société mère Infra Foch Topco, afin d'optimiser ses coûts de financement. Ces deux opérations seront soumises à la réussite de l'émission obligataire visée.

Infra Park communiquera certaines informations aux investisseurs potentiels, qui seront disponibles prochainement sur www.infraparkgroup.com.

Contact analystes /investisseurs :

Noé Poyet

Tél : +33 1 49 03 15 65

Mobile : +33 7 88 96 06 09

noe.poyet@infraparkgroup.com Contact presse :

Claire Lise Beaurenault

Tél : +33 1 49 03 12 79

Mobile : +33 7 50 68 30 64

claire-lise.beaurenault@infraparkgroup.com

A propos de Infra Park

La société Infra Park qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 15 pays. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Infra Park s'élevaient respectivement à 897,5 millions d'euros et 310,0 millions d'euros (données Global Proportionate).

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

AVERTISSEMENT

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, OU DANS UNE AUTRE JURIDICTION OU IL EST ILLEGAL DE PUBLIER, DISTRIBUER OU DIFFUSER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE NI OFFERTES NI CÉDÉES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SANS ENREGISTREMENT OU EXEMPTION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT AU U.S. SECURITIES ACT DE 1933 TEL QUE MODIFIÉ. INFRA PARK N'A PAS L'INTENTION D'ENREGISTRER L'OFFRE EN TOTALITE OU EN PARTIE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE NI DE FAIRE UNE OFFRE AU PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

LES OBLIGATIONS FERONT L'OBJET D'UN PLACEMENT PRIVÉ UNIQUEMENT AUPRES D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS. LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL. AUCUN DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS (KEY INFORMATION DOCUMENT) TEL QUE DÉFINI DANS LE RÉGLEMENT PRIIPS N'A ÉTÉ ET NE SERA PRÉPARÉ.

NI LE CONTENU DU SITE INTERNET D'INFRA PARK NI TOUT AUTRE SITE INTERNET ACCESSIBLE PAR DES LIENS HYPERTEXTE SUR LE SITE INTERNET D'INFRA PARK N'EST INCORPORÉ DANS, OU FAIT PARTIE DE, CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LES PERSONNES ENTRANT EN POSSESSION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DOIVENT S'INFORMER ET OBSERVER DE TELLES RESTRICTIONS. N'IMPORTE QUEL MANQUEMENT AU RESPECT DE CES RESTRICTIONS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS APPLICABLES DANS UNE JURIDICTION.

nfra Park

Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros

Siège Social : 4, place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – Bâtiment A

92800 PUTEAUX LA DÉFENSE

800 348 146 RCS Nanterre

www.infraparkgroup.com

