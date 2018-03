3Gtms positionnée dans le quadrant des acteurs de niche du Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion du transport (TMS)

Une première pour 3Gtms qui fait son entrée dans le Magic Quadrant de Gartner

SHELTON, Connecticut, le 22 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3Gtms, Inc., fournisseur mondial de logiciels de gestion de transport (TMS) de Niveau 1, a annoncé aujourd'hui que la société vient d'être positionnée par Gartner, Inc. dans le quadrant des acteurs de niche de son rapport Magic Quadrant for Transportation Management Systems*. Il s'agit d'une première pour 3Gtms qui signe ainsi son entrée dans le Magic Quadrant.

Selon le rapport, les travaux de recherche se « concentrent sur les systèmes de gestion du transport domestique multimodal de type holistique, utilisés par les expéditeurs (tels que fabricants, détaillants, distributeurs et grossistes) ou par les entreprises de services de logistique externalisée (3PL) sans actifs ». Parmi les critères clés pertinents pour figurer dans le Magic Quadrant de 2018 on relève les éléments suivants : étendue du TMS ; ampleur du TMS ; facilité d'utilisation et adaptabilité ; stratégie de mise sur le marché et offre commerciale à l'échelle mondiale ; écosystème de partenaires ; vision, leadership éclairé, feuille de route et parcours ; enfin, stratégie de convergence SCE prometteuse.

Le rapport complet est disponible gratuitement sur le site de 3Gtms en cliquant ici.

« Nous considérons notre positionnement dans le quadrant des acteurs de niche de ce Magic Quadrant de Gartner comme la confirmation de notre mission qui consiste à fournir un logiciel TMS, inédit sur le marché, en termes de conception et de flexibilité », déclare Mitch Weseley, PDG de 3Gtms. « Nous pensons que notre technologie continue de séduire nos clients car elle leur permet d'optimiser le transport en mettant à leur disposition plus de puissance et d'efficacité que jamais, comme en atteste notre offre Continuous Pool Optimization, en tête du secteur ».

Les clients de 3Gtms ont apprécié et n'ont pas manqué de souligner que l'expertise derrière la technologie est tout aussi décisive à la réussite d'un projet. Thomas B. Crowley, Jr., Président et Directeur Général de Crowley, souligne : « Nous avons choisi 3Gtms comme partenaire sur l'un des projets de TMS parmi les plus vastes et les plus complexes du monde, au service du ministère de la Défense des États-Unis. 3Gtms est la société qui a proposé le meilleur système pour étendre et optimiser nos offres de transport et son expertise est sans égal. En fait, il s'est agi du plus gros effort dans le domaine des TI que nous ayons jamais consenti ».

Selon Gartner, « L'expansion en pleine évolution de l'ampleur et de l'étendue des offres TMS améliore la proposition de valeur pour ces systèmes logiciels. Les améliorations apportées à l'approvisionnement, à l'analyse et au support au fret pour un plus grand nombre de modes de transport (par ex., intermodal, colis, rail, air et flottes privées/dédiées), à la visibilité et à la gestion des incidents (système de suivi) ainsi qu'à la gestion des performances ont renforcé la valeur des TMS, bien au-delà des limites traditionnelles de la planification des chargements et des appels d'offres de fret électroniques, même améliorées ».

