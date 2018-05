5 nouveaux postes à pourvoir chez Ctoutvert

L'éditeur toulousain Ctoutvert accélère et recrute 5 nouveaux talents pour étoffer ses équipes informatiques et métier. Ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de la croissance soutenue de Ctoutvert qui accompagne au quotidien les professionnels de l'hébergement Outdoor (Camping) dans la digitalisation de leurs opérations de gestion et de mise en avant sur le web.

En pleine croissance depuis dix ans, Ctoutvert réunit plus de soixante collaborateurs et accompagne plus de 3500 clients en France comme à l'international. Concrètement, Ctoutvert est un éditeur de logiciel spécialisé dans le web-tourisme, leader européen dans son domaine. La société développe des systèmes de réservation en ligne et Channel Manager, des solutions CRM et des outils d'analyse de données. L'approche agile, experte et tournée vers l'innovation de Ctoutvert, permet à ses collaborateurs d'évoluer dans un cadre de travail dynamique.

Pour s'entourer des meilleurs experts et les fidéliser durablement, Ctoutvert met en place toutes les ressources nécessaires pour faire grandir ses collaborateurs, les former en continu et leur permettre de travailler sur des projets innovants. À cela s'ajoute également une volonté de faire participer les collaborateurs au développement de l'entreprise.

Nouveaux postes disponibles chez Ctoutvert au sein de son siège sur Toulouse :

- Développeur web junior

- Développeur spécialisé dans la norme OTA

- Chargé de projet spécialisé dans la norme OTA

- Développeur web/mobile junior

- Conseiller / Conseillère Clients France et Espagne

Le détail des missions est disponible à l'adresse suivante : https://taleez.com/careers/ctoutvert

Manuel MIRABEL, Directeur et fondateur de Ctoutvert « Notre capacité à recruter en continu de nouveaux collaborateurs traduit le dynamisme de notre société qui accompagne au quotidien les campings d'Europe dans la digitalisation de leurs processus de gestion. Ctoutvert innove au quotidien pour positionner l'émulation et la co-construction au centre de sa stratégie de croissance. Tous ces éléments différenciateurs associés à un environnement de travail stimulant sur Toulouse sont des atouts majeurs qui positionnent Ctoutvert comme un recruteur attractif qui offre de réelles opportunités pour vivre une expérience professionnelle stimulante. »