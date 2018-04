6cure prend son envol pour le Forum SIT Cybersécurité au Maroc

6cure, éditeur français de solutions anti-DDoS, joue la carte de l'innovation et du développement en Afrique du Nord en renouvelant sa participation au Forum SIT Cybersécurité, un événement international de référence sur le marché de la sécurité informatique, qui se déroule au Maroc du 25 au 27 avril 2018.

Ce Forum est le lieu de rendez-vous incontournable des décisionnaires IT marocains pour rencontrer les éditeurs et constructeurs mondiaux à l'écoute de leurs attentes et participer à des conférences d'experts et des tables rondes DSI valorisant l'échange d'expériences.

Plus qu'une simple participation à cet événement, 6cure présentera notamment sa nouvelle offre de protection orientée DNS et fera le point sur l'ensemble de sa gamme applicative qui permet de se protéger efficacement des attaques DDoS qui se positionnent comme un véritable fléau pour les entreprises, opérateurs et hébergeurs.

Ce solide positionnement a d'ores et déjà permis à 6cure de tisser des alliances commerciales et techniques en Afrique du Nord, notamment avec Link4u, et de remporter plusieurs contrats de grande envergure. À travers sa participation au Forum, 6cure compte accélérer cette dynamique, rencontrer de futurs clients et tisser de nouvelles alliances industrielles.

Fabrice Clerc, Président de 6cure « Nous sommes fiers d'avoir conclu rapidement de premiers contrats en Afrique du Nord. Nous allons continuer d'investir pour nous positionner à grande échelle sur cette région dynamique. Nos solutions anti-DDoS reconnues, qui ont obtenu de nombreuses distinctions à l'image du label France Cybersécurité, permettront aux entreprises et opérateurs marocains de créer des espaces numériques de confiance afin de garantir intégrité des moyens de communication, sécurité et disponibilité de leurs infrastructures IT. »

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: 6cure SAS via Globenewswire