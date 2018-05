A Plus investit avec la CDC dans une Résidence Services Seniors à Carnac

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A Plus Finance et la Caisse des Dépôts et Consignations annoncent l'acquisition en co-investissement d'une Résidence Services Seniors à Carnac. L'immeuble "Ty Gwelic" est situé au cœur de la ville, à proximité immédiate de la mairie, des commerces et des services. Bâti sur un terrain d'une superficie de 3500 mètres carrés, l'ouvrage s'élèvera sur trois niveaux et comprendra 80 logements répartis sur 3 800 mètres carrés habitables et des locaux dédiés aux services pour les seniors. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2020."Cet investissement constitue la 9ème acquisition réalisée pour le compte de l'OPCI APG2 et ses participations. 7 autres investissements devraient suivre avant la fin de l'année, permettant ainsi à l'équipe de gestion de finaliser le programme d'investissement du fonds", indique Christophe Peyre, Directeur Associé en charge de l'immobilier.