A Wall Street, Netflix aide le Nasdaq et le S&P 500 à atteindre un record

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé sur une note contrastée mardi, accueillant diversement une salve de résultats d'entreprises: le Dow Jones a légèrement reculé tandis que le Nasdaq et le S&P 500, dopés entre autres par Netflix, ont terminé à des niveaux inédits.

Selon les chiffres définitifs, le Dow Jones a lâché 0,01% ou 3,79 points à 26.210,81 points, le Nasdaq s'est apprécié de 0,71% ou 52,26 points à 7.460,29 points et le S&P 500 de 0,22% ou 6,16 points à 2.839,13 points.

Dans leur ensemble, "les résultats continuent d'être bons et le marché continue d'en profiter", a commenté Peter Cardillo de First Standard Financial.

La performance de Netflix au 4e trimestre et sa capacité à attirer toujours plus d'abonnés a été particulièrement bien accueillie, l'action du groupe bondissant de 9,98% et sa capitalisation boursière dépassant pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars.

Les comptes et commentaires de quelques entreprises du Dow Jones, Johnson & Johnson (-4,26% à 141,83 dollars), Procter & Gamble (-3,09% à 89,05 dollars) et Verizon (-0,43% à 53,23 dollars), ont en revanche déçu le marché à l'occasion de la publication de leurs résultats, lestant l'indice vedette de Wall Street.

De façon générale, "on commence à réaliser que la réforme fiscale devrait avoir des effets positifs bien au-delà d'une simple charge exceptionnelle", a estimé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

"Les entreprises à qui je parle semblent bien déterminées à distribuer l'argent économisé, entre des contributions aux salariés (...), des dépenses d'investissements et des retours aux actionnaires, ce qui est constructif", a-t-elle noté.

- Bonus pour les salariés -

Quelques sociétés ont déjà fait part de projets liés à la réforme fiscale adoptée fin décembre, à l'instar mardi de Disney qui prévoit de verser un bonus à ses employés ou de la banque JPMorgan Chase qui souhaite investir 20 milliards de dollars en créations d'emplois, hausses des salaires et ouvertures d'agences dans les cinq prochaines années aux Etats-Unis.

A ces initiatives favorables à la croissance s'ajoute la hausse du prix du pétrole, au plus haut depuis 2014. Cette progression du baril d'or noir "est le reflet d'une activité économique plus solide", a souligné M. Cardillo.

Le constructeur de voitures électriques Tesla a progressé de 0,35% à 352,79 dollars alors que son patron-fondateur Elon Musk a annoncé qu'il ne percevrait de rémunération que si l'action atteignait un certain seuil à Wall Street.

Parmi les valeurs du jour, Twitter a perdu 2,44% à 22,75 dollars après l'annonce du départ de son directeur opérationnel Anthony Noto, qui va devenir directeur général de la plateforme de prêts en ligne SoFi.

Whirlpool a gagné 3,20% à 171,98 dollars au lendemain de l'annonce par l'administration américaine de droits de sauvegarde sur l'importation de grandes machines à laver fabriquées en Chine mais aussi en Corée du Sud, Mexique, Thaïlande et Vietnam.

L'administration a aussi imposé des mesures similaires pour les panneaux solaires importés de Chine. La réaction du marché était mitigé, les groupes spécialisés dans ce secteur SunPower et First Solar perdant par exemple respectivement 6,42% à 8,16 dollars et 0,70% à 68,48 dollars après avoir démarré la journée en nette hausse.

Le marché obligataire progressait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait vers 21H35 GMT à 2,614% contre 2,650% lundi soir et celui des bons à 30 ans se détendait à 2,891%, contre 2,913% à la précédente clôture.

afp/rp