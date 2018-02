A Wall Street, la glissade de Walmart pèse sur le Dow Jones

New York (awp/afp) - Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi à la mi-séance, la chute du géant de la distribution Walmart pesant sur l'indice Dow Jones (-0,22%) tandis que le Nasdaq (+0,76%) était soutenu par le secteur des semi-conducteurs.

Vers 17H10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 56,45 points à 25.162,93 points.

Il était particulièrement plombé par la dégringolade de Walmart (-8,87% à 95,49 dollars), qui a fait part d'un net repli de son bénéfice trimestriel et surtout d'un ralentissement marqué pendant la période des fêtes de ses ventes en ligne.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 54,77 points, à 7.294,24 points.

Il était aidé par la nette hausse de plusieurs groupes spécialisés dans la fabrication de semi-conducteurs comme Nvidia (+2,86% à 250,81 dollars) ou Skyworks (+3,47% à 107,72 dollars).

Le secteur est secoué par les tensions croissantes entre Qualcomm (-2,00% à 63,55 dollars), qui a relevé mardi son offre de rachat sur son concurrent néerlandais NXP, et Broadcom (+2,42% à 254,92 dollars), qui lui convoite Qualcomm dans une OPA inamicale.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,16% ou 4,43 points à 2.736,65 points.

Cette évolution divergente des indices est "une bonne nouvelle", selon Art Hogan de Wunderlich Securities.

"Après une chute rapide des indices en début de mois, suivie d'une remontée tout aussi rapide, les investisseurs tentent maintenant de recalibrer leurs positions", a-t-il justifié.

"Et ils se basent pour cela sur les fondamentaux des entreprises ou d'un secteur et non sur un seul sentiment unanime d'aversion ou d'appétit pour le risque", a estimé le spécialiste. "C'est beaucoup plus sain pour le marché."

L'indice S&P 500, après avoir perdu plus de 10% en quelques jours, a notamment enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2013.

Les indices Dow Jones et S&P 500 ont clôturé en hausse lors des six dernières séances.

- Merck contre Gilead -

A la veille du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs continuaient par ailleurs à s'interroger sur les décisions à venir.

"Plusieurs responsables ont déjà fait savoir qu'ils anticipaient plusieurs hausses de taux en dépit de la récente volatilité des marchés financiers", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

Le marché obligataire se tendait un peu: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,906% contre 2,875% vendredi soir, et celui à 30 ans progressait à 3,167% contre 3,132% en fin de semaine dernière.

Parmi les autres valeurs du jour, Gap Inc, maison-mère de la marque Gap mais aussi Old Navy, Banana Republic ou Athleta, perdait 2,92% à 32,30 dollars après l'annonce du départ du responsable de la filiale Gap. Cette marque n'aurait pas, selon le directeur général de Gap Inc, atteint "l'excellence opérationnelle et l'accélération de la croissance du bénéfice" dont elle est selon lui capable.

Les laboratoires pharmaceutiques Merck (-1,57% à 55,41 dollars) et Gilead (+1,03% à 81,53 dollars) évoluaient en ordre dispersé après qu'une décision de justice a annulé une amende de 2,54 milliards de dollars contre Gilead dans une affaire de violation de brevet contre Merck. Cette dernière a annoncé son intention de faire appel.

Le groupe de distribution Home Depot avançait de 1,36% à 189,52 dollars après l'annonce mardi de revenus trimestriels et de projections annuelles au-dessus des attentes.

