New York (awp/afp) - Wall Street, déjà ébranlée par le regain des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, creusait ses pertes vendredi en cours de séance alors que le président de la banque centrale américaine tenait un discours, faisant chuter son indice vedette de plus de 2%.

Vers 17H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 2,02% à 24.010,29 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration techonologique, cédait 1,70% à 6.956,57 points.

jum/alb/pb