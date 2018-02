New York (awp/afp) - L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones perdait plus de 3% lundi, soit plus de 700 points, dans un marché fébrile face à la hausse des taux d'intérêt après plusieurs mois d'euphorie boursière.

Vers 20H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average est descendu jusqu'à 24.716 points avant de se ressaisir un peu, quand l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait dans le même temps 2,02% et l'indice élargi S&P 500 cédait 2,60%.

afp/rp