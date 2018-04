New York (awp/afp) - L'indice vedette de Wall Street perdait plus de 3% lundi, le marché étant touché de plein fouet par la chute de quelques grandes valeurs du secteur technologique comme Amazon ou Intel et par le regain de craintes sur le commerce mondial.

Vers 18H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 3,03% à 23.373,42 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 3,56% à 6.811,88 points.

afp/rp