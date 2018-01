(Actualisé après rencontre Farage-Barnier)

Le Royaume-Uni devra opter pour un Brexit pur et dur si l'Union européenne rejette un accord sur les services financiers, a déclaré lundi le Britannique Nigel Farage, qui a été une des figures à l'origine du mouvement de sortie du pays de l'Union européenne.

Farage, qui a rencontré dans l'après-midi à Bruxelles le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, a déclaré à l'issue de cet entretien que les Européens semblaient prêts à proposer un accord de libre-échange sur les marchandises une fois le divorce effectif, mais réticents en revanche à ouvrir leurs marchés au secteur britannique des services financiers.

"A moins qu'il puisse transiger d'une certaine manière et être prêt à donner quelque chose sur les services, et notamment sur les services financiers, les appels en faveur d'une sortie de l'UE sous le régime des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) vont s'intensifier", a poursuivi l'ancien président du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (Ukip).

Placer les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE sous le régime du droit commercial commun reviendrait à un "Brexit dur", par opposition à un divorce négocié. (Christopher Stern, Jan Strupczewski et Philip Blenkinsop; Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)