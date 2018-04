A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires de Virbac au premier trimestre 2018 s'est élevé à 193,5 millions d’euros, en retrait de 3,1% par rapport à la même période en 2017, fortement impacté par les changes. À parités constantes, la croissance ressort à +3,3% essentiellement liée à une activité soutenue sur le début de l'année dans toutes les régions à l'exception des États-Unis et dans une moindre mesure au Chili.Concernant ses perspectives, le laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait se situer en 2018 en légère progression "low single digit " par rapport à 2017, et un ratio de " résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions " sur " chiffre d'affaires ", à taux de change constants, en progression d'environ 0,5 point par rapport à 2017.