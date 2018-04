AB Science : sombre en bourse

La Masitinib de la biotech française AB Science a subi un nouveau revers majeur hier. Le Comité du médicament à usage humain de l’Agence européenne du médicament a retoqué le candidat dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (ou « SLA ») de l'adulte. Le Comité a estimé que les données soumises ne sont pas suffisamment fiables pour permettre une mise sur le marché. Il a aussi écarté la distinction faite par le laboratoire entre certains patients de l’étude et a considéré que l'analyse primaire du score ALSFRS pour les patients ayant arrêté prématurément l'étude pourrait introduire un biais dans l'analyse des résultats. L’EMA avait déjà repoussé le candidat-médicament dans la mastocytose systémique indolente sévère en septembre dernier, en réexamen après un premier avis négatif rendu en mai 2017.



AB Science ne s’avoue pas vaincu non plus dans la SLA et demande un nouvel examen. La société va produire des analyses complémentaires pour étayer son dossier. Une seconde opinion du CHMP est prévue en juillet prochain. Mais les investisseurs sont lassés des échecs : l’action replonge de près de 40% en début de séance le 20 avril à la Bourse de Paris, juste sous les 5 euros. Le titre a même reculé jusqu’à 4,76 euros peu après l’ouverture.