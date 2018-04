ABIVAX : renforce son équipe de direction avec la nomination du Dr. Alexandra Pearce en tant que Vice-Présidente des affaires réglementaires

Une experte des affaires réglementaires, forte de 25 ans d’expérience dans le développement de portefeuilles mondiaux pour des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie de premier plan

La nomination du Dr Pearce intervient alors qu’ABIVAX intensifie sa collaboration avec la FDA et l'EMA pour le développement clinique de ses candidats médicaments

ABIVAX (Paris:ABVX) (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie innovante ciblant le système immunitaire pour développer des traitements contre des maladies virales et inflammatoires ainsi que le cancer, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Alexandra Pearce au poste de Vice-Présidente et Responsable des affaires réglementaires, à compter du 21 mai 2018. Forte d’une vaste expérience dans le domaine des affaires réglementaires, le Dr. Pearce a travaillé en étroite collaboration avec la Food and Drug Administration américaine (FDA) et l'Agence Européenne des Médicaments (EMA). A ce titre, elle a supervisé avec succès le processus d’autorisation globale réglementaire de nombreux produits dans divers domaines thérapeutiques et ce, jusqu’à leur approbation.

« Nous sommes ravis de confier la gestion de nos affaires réglementaires au Dr. Pearce, alors que nous nous apprêtons à franchir des jalons réglementaires importants pour nos principaux programmes de développement », a déclaré le Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur Général d'ABIVAX. « L'expérience du Dr. Pearce en matière réglementaire, acquise au cours de ses 25 années passées chez Pfizer, Amgen et Glenmark, sera d'une valeur inestimable lors de nos discussions futures sur les stratégies de licence et la conduite d’essais pivots pour nos produits cliniques ABX464 et ABX196, avec la FDA, l'EMA et d'autres autorités réglementaires.»

Avant de se joindre à ABIVAX, le Dr. Pearce travaillait à Viramal en tant que Chief Operations Officer et Responsable des affaires réglementaires. Elle a auparavant occupé la fonction de Vice-Présidente exécutive et Responsable des affaires réglementaires mondiales chez Glenmark (Royaume-Uni), où elle a été responsable de la stratégie réglementaire, du développement de médicaments et de la commercialisation de tous les produits in-house et sous licence de la société et ce, dans 80 pays. Au préalable, en tant que Directrice Générale à la tête des affaires réglementaires et de la sécurité mondiales chez Amgen, le Dr. Pearce fut responsable du développement et de l'exécution des stratégies réglementaires mondiales pour les molécules à un stade précoce, dans tous les domaines thérapeutiques du pipeline de la société. Avant de rejoindre Amgen, Dr. Pearce a été Responsable de la réglementation et Directrice de la stratégie réglementaire mondiale chez Pfizer. À ce titre, le Dr. Pearce a été en charge des intérêts commerciaux en cours et émergents pour les produits du portefeuille cardiovasculaire de la société. Elle fut également chargée de la liaison entre Pfizer et la FDA sur les questions réglementaires. Le Dr. Pearce a débuté sa carrière à la fin des années 1980 en tant que chercheur au Centre for Applied Microbiology and Research (CAMR) basé au Royaume-Uni, et plus précisément au sein de la division biotechnologie. Elle a obtenu son doctorat en biotechnologie à l'Open University de Londres en 1993.

« Je me réjouis de rejoindre ABIVAX et de contribuer à l'avancement de thérapies potentiellement prometteuses dans le VIH, la colite ulcéreuse et le cancer hépatocellulaire », a déclaré le Dr. Pearce. « J ‘ai été impressionnée par les progrès de la société dans le développement d’ABX464, qui pourrait potentiellement induire une rémission durable chez les patients infectés par le VIH et atténuer l'inflammation chez ceux atteints de colite ulcéreuse. Il en est de même pour ABX196 qui pourrait améliorer la réponse au traitement chez les patients atteints de cancer hépatocellulaire. Ces nouvelles thérapies ont le potentiel de s’attaquer à la plupart des aires thérapeutiques des maladies concernées et d’avoir un impact positif sur les vies des nombreux patients qui en souffrent. »

