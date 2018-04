ABN AMRO Investment Solutions transfère ses activités de gestion directe à Candriam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABN Amro Investment Solutions a choisi Candriam en vue du transfert de ses activités de gestion interne directe. Le périmètre porte sur 8 milliards d’euros d’encours composés de mandats et fonds dédiés institutionnels ainsi que de fonds ouverts de droit français, hors multigestion. L’opération vise à compléter le dispositif de délégation de gestion d’ABN Amro Investment Solutions, qui représente d’ores et déjà la grande majorité de ses actifs gérés, en y ajoutant l’actif de ses fonds ouverts de droit français.Elle témoigne de la priorité stratégique d'ABN Amro Investment Solutions de concentrer son offre sur les solutions d'architecture ouverte et de multigestion.D'autre part, Neuflize Vie, compagnie d'assurance vie et de capitalisation de Neuflize OBC, confiera à Candriam la gestion de l'ensemble des actifs précédemment gérés par ABN Amro Investment Solutions. Au terme du projet, Neuflize Vie bénéficiera de la compétence de Candriam en gestion assurantielle et de son expertise dans le domaine de l'Investissement Socialement Responsable, un des axes prioritaires du groupe ABN Amro en matière de gestion d'actifs.Cette opération permettra à Candriam de renforcer sa présence auprès de la clientèle institutionnelle française ainsi que ses expertises de gestion – en particulier les Obligations Convertibles. A l'issue de cette opération, qui reste soumise à l'obtention des agréments nécessaires auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, les équipes de Gestion Directe d'ABN Amro Investment Solutions rejoindront celles de Candriam.