ACCORD ENTRE KERING ET MLLE STELLA MCCARTNEY POUR LA CESSION PAR KERING ET L’ACQUISITION PAR MLLE STELLA MCCARTNEY DE LA PARTICIPATION DU GROUPE DANS SA MARQUE EPONYME

Regulatory News:

Mlle Stella McCartney et Kering (Paris:KER) annoncent conjointement avoir conclu un accord sur la cession par Kering et l’acquisition par Mlle Stella McCartney de la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella McCartney deviendra ainsi l’unique propriétaire de sa marque.

Stella McCartney Ltd et Kering continueront à collaborer dans le but de garantir une transition progressive et harmonieuse, et de maintenir la dynamique de la marque. Mlle Stella McCartney restera membre du Conseil d’administration de la Fondation Kering qui lutte contre les violences faites aux femmes. Kering et Stella McCartney continueront à collaborer étroitement dans le domaine de la mode durable.

Mlle Stella McCartney a déclaré : « Le moment est venu pour moi de prendre le plein contrôle de l’entreprise qui porte mon nom. Cette opportunité est une décision patrimoniale très importante pour moi. Je suis extrêmement reconnaissante envers François-Henri Pinault et sa famille et tous les collaborateurs du groupe Kering pour tout ce que nous avons construit ensemble ces 17 dernières années. Je suis impatiente d’ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie et d’entrer dans l’avenir avec cette marque et notre équipe. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté : « C’est le bon moment pour Stella de passer à cette nouvelle étape. Kering est un groupe de luxe qui donne aux esprits créatifs le pouvoir de s’accomplir, et permet aux idées novatrices de devenir réalité. Je suis extrêmement fier de ce que Kering et Stella McCartney ont accompli ensemble depuis 2001. Je voudrais remercier chaleureusement Stella et son équipe pour tout ce qu’ils ont apporté à Kering – bien au-delà de l’aspect économique. Stella sait qu’elle pourra toujours compter sur mon amitié et mon soutien. »

Stella McCartney

Stella McCartney est une marque de luxe lancée par la créatrice en 2001 en partenariat 50/50 avec Kering. L'approche créative de Stella met l'accent sur une couture pointue, une confiance naturelle et une féminité sexy. Stella McCartney, végétarienne depuis toujours, n'utilise ni cuir ni fourrure dans ses créations. La marque est attachée à des valeurs éthiques et porte la conviction que l'entreprise est responsable des ressources qu'elle utilise et de son impact sur l'environnement. Elle explore donc constamment des moyens innovants pour devenir plus durable, de la conception des produits à leur fabrication, en passant par la gestion des magasins. Stella McCartney propose des collections de prêt-à-porter, vêtements pour hommes, lingerie, maillots de bain, vêtements enfants, parfums et les collections « adidas par Stella McCartney » à travers 51 boutiques, notamment à Londres, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Paris, Milan et Shanghai. Ses collections sont distribuées dans 77 pays à travers 863 points de vente, dont des boutiques spécialisées et des grands magasins, et en ligne dans 100 pays.

A propos de Kering

Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe également les marques de Sport & Lifestyle Puma, Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.

Kering a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros et rassemblait plus de 44 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).

www.kering.com

www.stellamccartney.com

Twitter: @KeringGroup, @StellaMcCartney

LinkedIn: Kering, Stella McCartney

Instagram: @kering_official, @stellamccartney

YouTube: KeringGroup, Stella McCartney

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180328005750/fr/