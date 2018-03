ACTIA : Résultats annuels 2017

Regulatory News:

En M€ 2017 2016 Var. Chiffre d’affaires 436,1 431,6 +1,0% EBITDA (1) 29,6 42,3 -29,9% en % du CA 6,8% 9,8% Résultat opérationnel 19,8 26,4 -24,9% en % du CA 4,5% 6,1% Résultat financier -9,0 -2,6 +243,9% Résultat net 8,5 21,3 -60,0% Résultat net part du Groupe 8,2 20,9 -60,5% Endettement / Fonds propres 87,9% 75,6% EBITDA hors instruments de couverture 35,6 42,5 -16,2% en % du CA 8,2% 9,9%

(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements

Données auditées. Les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés par le Directoire lors de sa réunion du 26 mars 2018 et soumis au Conseil de Surveillance du même jour.

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE RESTAURÉE AU 2ème SEMESTRE

IMPACT DE LA VALORISATION DES DEVISES EN FIN D’ANNÉE

REPRISE DE LA CROISSANCE DÈS 2018

Après un 1er semestre aux résultats marqués par les difficultés d’approvisionnement en batteries, ACTIA a pu sécuriser ses achats à partir de fin juillet, et a retrouvé, au 2ème semestre, un niveau de marge opérationnelle en ligne avec celui atteint l’an passé. Pour clarifier la lecture des comptes, ACTIA communique ci-dessous les indicateurs financiers du 2ème semestre.

En M€ S2 2017 S2 2016 Var. Chiffre d’affaires 218,0 209,9 +3,9% EBITDA (1) 18,6 21,2 -12,6% en % du CA 8,5% 10,1% Résultat opérationnel 13,5 13,1 +3,1% en % du CA 6,2% 6,2% Résultat financier -5,3 -1,5 +257,2% Résultat net 6,1 10,4 -41,3% Résultat net part du Groupe 6,0 10,3 -42,0% EBITDA hors instruments de couverture 21,9 21,6 +1,7% en % du CA 10,1% 10,3%

ACTIVITÉS 2017

Conformément aux objectifs annoncés début 2017, le chiffre d’affaires annuel, à 436,1 M€, en hausse de +1,0%, a été maintenu autour de son niveau record de 2016. ACTIA a accéléré le renouvellement de son portefeuille de clients et actionné les relais de croissance préparés depuis plusieurs années.

Les clients à l’international représentent 70,9% du chiffre d’affaires et les évolutions géographiques ainsi que celles du portefeuille de clients sont conformes aux attentes.

L’activité Automotive (396,2 M€, 90,8% du CA du Groupe) est en hausse de 1,0%. Le Groupe a honoré ses plannings de livraison, en dépit des difficultés d’approvisionnement rencontrées, et les frais de transports exceptionnels se sont progressivement normalisés à partir de fin juillet. ACTIA a, par ailleurs, pu compenser la fin attendue d’un important contrat sur les boîtiers télématiques pour véhicules légers premium par le démarrage en production des nouveaux contrats gagnés, notamment dans les domaines des poids lourds et des véhicules spéciaux.

Le résultat opérationnel de la division Automotive s’établit à 16,4 M€ (4,1% du CA Automotive), en recul de 29,7%, portant l’intégralité des difficultés d’approvisionnement et les coûts exceptionnels de livraison. La rentabilité opérationnelle a désormais été restaurée.

L’activité Télécommunications (39,8 M€, 9,1% du CA du Groupe) est en hausse de 1,5% sur l’année. Les contrats, commandes et appels d’offres de 2017 et la forte progression du 4ème trimestre (+31,9% par rapport au 4ème trimestre 2016) confirment le potentiel de développement de cette division. Son résultat opérationnel s’élève à 3,7 M€, en hausse de 13,3%. Le segment du ferroviaire, qui témoigne des synergies mises en place entre les deux divisions du Groupe, est en croissance significative (+11,2%) et est amené à continuer sa progression.

RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE

Le résultat opérationnel du Groupe s’établit en 2017 à 19,8 M€, contre 26,4 M€ un an plus tôt (-24,9%). L’écart vient principalement des frais exceptionnels de transports encourus pour faire face aux difficultés d’approvisionnement et honorer les commandes. Les charges de personnels sont, quant à elles, restées contenues, avec une hausse de 3,5%, pour des effectifs qui sont passés de 3 268 au 31/12/2016 à 3 459 à fin 2017 (+5,8%).

Le résultat financier 2017, de -9,0 M€ s’explique par la valorisation des instruments de couverture de change, dans une année 2017 où le dollar a constamment baissé contre l’euro. La stratégie de couverture qui vise à sécuriser dans le temps les achats est restée efficace : le taux moyen d’achat des dollars est de 1,1616, comparé à une parité moyenne du marché sur l’année de 1,1297. La hausse des charges d’intérêts (+0,4 M€) traduit principalement la progression de financements moyen et long terme, avec notamment la mise en place de l’emprunt obligataire par placement privé (EuroPP) annoncé en novembre et composé de deux tranches de maturités longues : 15 M€ à 7 ans et 5 M€ à 9 ans. Le produit de cette émission a permis d’allonger la maturité de la dette et de mettre en place les meilleures conditions pour réaliser des opérations de croissance externe ou renforcer la présence d’ACTIA sur des territoires porteurs. Après une baisse de l’impôt de 0,7 M€, le résultat net s’établit à 8,5 M€ et représente 2,0% du chiffre d’affaires du Groupe.

Au 31 décembre 2017, l’endettement net est de 112,1 M€, contre 94,6 M€ un an avant, avec un gearing de 87,9%, à comparer à 75,6 % fin 2016. La hausse est notamment liée au programme d’investissement pour la modernisation et/ou l’agrandissement des sites, tout en saisissant également l’opportunité de devenir propriétaire par rapport à certaines infrastructures.

La trésorerie générée par les activités opérationnelles a diminué d’une part du fait du niveau de résultat de la période et d’autre part, par l’augmentation des stocks de matières premières qui se constituent en vue des tensions annoncées sur le marché des composants en 2018. Cependant, la bonne levée de financement a permis à la fois de générer 25,3 M€ de trésorerie sur la période et couvrir les investissements immobilisés de l’année (26,5 M€).

Pour Jean-Louis PECH, Président du Directoire d’ACTIA : « Les défis de 2017 ont été relevés avec énergie, pugnacité et créativité par nos équipes. Toujours en quête d’excellence sur des métiers aux cycles longs, nous avons de nouveau démontré notre capacité à maîtriser notre développement avec flexibilité et anticipation. Nous avons continué de préparer l’avenir en poursuivant notre stratégie d’innovation, en investissant dans notre outil de production qui nous confère des ressources intégrées d'envergure. Après une année de consolidation qui a suivi une forte croissance, nous ambitionnons de repartir de l’avant dès 2018. »

PERSPECTIVES 2018

Pour 2018, ACTIA se donne pour objectif une croissance modérée avec une profitabilité retrouvée.

La division Automotive poursuivra le remplacement (près de 10% de son chiffre d’affaires) du contrat historique par le développement de nouveaux contrats dans des segments de marché diversifiés (géographique et métiers), avec pour effet de réduire son exposition aux risques commerciaux. Par ailleurs, le renforcement des partenariats avec Alstom et Airbus confirme les bonnes perspectives du Groupe dans le Ferroviaire et l’Aéronautique. Enfin, la division Télécommunications est en ordre de marche pour enregistrer dès cette année une forte croissance.

Avec un outil industriel performant, un potentiel accru à l’international, une situation financière solide et une capacité d’innovation reconnue dans des domaines d’excellence stratégiques, ACTIA est confiant dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance rentable.

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Le Conseil de Surveillance va proposer à l’Assemblée Générale du 30 mai 2018 la distribution d’un dividende de 0,12 € par action.

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés :

Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 436,1 M€.

+3 450 collaborateurs dans le monde dont 930 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

13 à 15% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext B

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP

Indices : ENT PEA-PME150 – CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – TECH 40 – Gaïa-Index

