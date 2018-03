AEW signe une nouvelle transaction locative sur le campus Vélizy Connect

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AEW, agissant en qualité d'asset manager, a signé une nouvelle transaction locative significative de 8 700 mètres carrés sur l'un des trois immeubles du campus Vélizy Connect. Cette transaction ainsi que la première prise à bail signée en décembre 2017 porte le taux d'occupation du site à près de 60%. Elle valide ainsi la stratégie d'asset management et de repositionnement d'AEW des 40 000 mètres carrés du campus Velizy Connect pour le compte de trois investisseurs institutionnels.Le programme de restructuration a permis d'obtenir une triple certification HQE, BBC et BREAM, ainsi que la mise en place d'une large palette de services : un concept innovant de restauration d'entreprise, une conciergerie, un espace bien être, un espace d'accueil, un business center et une salle de fitness.