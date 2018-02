AGPB Association Générale des prod : Ciblée par des taxes aux Etats-Unis, la Chine s'attaque au sorgho américain

Pékin a lancé une enquête antidumping ciblant les importations de sorgho américain, alimentant les craintes d'une guerre commerciale entre les deux pays après l'imposition par Washington de taxes douanières visant la Chine. Le déclenchement de cette enquête, dévoilé le 4 février par le ministère chinois du Commerce, intervient moins de deux semaines après l'adoption par les Etats-Unis de « droits de sauvegarde » sur notamment des panneaux solaires chinois. Les résultats de l'enquête antidumping chinoise ne sont pas attendus d'ici un an, a précisé le ministère, sans dévoiler de nouvelle taxe dans l'immédiat. L'enjeu est néanmoins crucial : le géant asiatique est le premier importateur des récoltes de sorgho et de soja des Etats-Unis. La Chine a importé 4,8 Mt de sorgho des Etats-Unis l'an dernier, pour une valeur équivalant à presque 1 Mrd€, selon les douanes chinoises. Or, « le gouvernement américain subventionne la culture du sorgho », affirme Wang Hejun, directeur du « Bureau des aides commerciales et enquêtes » au ministère chinois du Commerce. « Depuis 2013, nos importations de sorgho américain ont gonflé très substantiellement et les prix ont plongé, au net désavantage des agriculteurs chinois cultivant le sorgho. »