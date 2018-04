AGPB Association Générale des prod : L’AGPB organise une série de réunions régionales sur le printemps 2018 !

L'AGPB a décidé d'organiser sur le printemps 2018, une série de réunions régionales en collaboration avec les FRSEA des régions concernées. Ces réunions se tiendront sur la période du 30 mai au 15 juin 2018. Ces réunions s'adressent aux responsables syndicaux régionaux : Présidents, secrétaires généraux, représentants des sections grandes cultures, Directeurs et animateurs des productions végétales, ainsi que les responsables des organisations économiques : Présidents, Directeurs et responsables au sein des coopératives agricoles et Directeurs et responsables au sein des entreprises de négoce. Ces réunions sont prévues sur une matinée ou une après-midi.

Calendrier des réunions 2018 :

30 mai - Région NOUVELLE AQUITAINRE à Niort (Ruralies) à partir de14h30

31 mai - BOURGOGNE-FRANCHE- COMTE à Dijon à partir de 9h30

1er juin - Région GRAND EST à Nancy à partir de 9h30

5 juin - Région OCCITANIE à Toulouse à partir de 9h30

8 juin - Région HAUTS DE France à Amiens à partir de9h30,

8 juin - Région NORMANDIE à Rouen à partir de 14h30,

15 juin - Région CENTRE-VAL DE LOIRE à ORLEANS à partir de 9h30

Plusieurs réunions régionales pour les régions non couvertes sur le printemps 2018 seront organisées après l'été 2018. Au cours de ces réunions, interviendront des responsables de l'AGPB, d'UNIGRAINS et d'ARVALIS-Institut du Végétal Ces réunions ont pour objectif de partager les grandes orientations politiques du moment sur les sujets d'actualité que sont la situation économique des exploitations, les moyens de production, la conclusion des Etats généraux de l'alimentation et les discussions dans le cadre de la prochaine politique agricole commune. Au travers de ces réunions, l'AGPB souhaite qu'un débat s'instaure entre les responsables régionaux pour partager une vision et des solutions à mettre en place pour l'avenir des exploitations et de la filière céréalière. Dans un 1er temps, les dates de ces réunions ont été envoyées ou vont l'être très rapidement à toutes les personnes concernées et des invitations avec un ordre du jour précis suivront. Tous les administrateurs de l'AGPB sont donc mobilisés pour participer et mobiliser à leur tour les responsables de leur département et de leur région pour assurer la réussite de ces rencontres régionales.