AIG rachète Validus pour 5,56 milliards de dollars en numéraire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assureur américain American International Group (AIG) a annoncé l’acquisition du réassureur Validus Holdings pour 5,56 milliards de dollars en numéraire. Il propose 68 dollars par action, ce qui représente une prime d’un peu plus de 45,5% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction sera financée sur la trésorerie d’AIG et aura un impact immédiatement relutif au niveau du bénéfice par action. Elle a été approuvée par les deux conseils d’administration et devrait être finalisée mi-2018.