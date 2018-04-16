Bourse de Paris : AIR FRANCE-LES GRÈVES EN COURS SONT DESTRUCTRICES FINANCIÈREMENT POUR L'ENTREPRISE ET SES SALARIÉS, ELLES METTENT EN PÉRIL L'AVENIR DE LA COMPAGNIE. LE COÛT ESTIMÉ DES GRÈVES, INCLUANT LES JOURNÉES DU 17 ET 18 AVRIL, S'ÉLÈVE À 220 MILLIONS D'EUROS.
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16/04/2018 | 20:59
AIR FRANCE-LES GRÈVES EN COURS SONT DESTRUCTRICES FINANCIÈREMENT POUR L'ENTREPRISE ET SES SALARIÉS, ELLES METTENT EN PÉRIL L'AVENIR DE LA COMPAGNIE. LE COÛT ESTIMÉ DES GRÈVES, INCLUANT LES JOURNÉES DU 17 ET 18 AVRIL, S'ÉLÈVE À 220 MILLIONS D'EUROS.