APRÈS L'ANNONCE DE TRUMP SUR L'IRAN, MACRON DÉCLARE SUR TWITTER QU'IL TRAVAILLERA "COLLECTIVEMENT À UN CADRE PLUS LARGE, COUVRANT L’ACTIVITÉ NUCLÉAIRE, LA PÉRIODE APRÈS 2025, LES MISSILES BALISTIQUES ET LA STABILITÉ AU MOYEN-ORIENT, EN PARTICULIER EN SYRIE, AU YÉMEN ET EN IRAK"