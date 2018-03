ARCHOS : 2017, année charnière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Archos a creusé sa perte nette en 2017. Cette dernière est ressortie à 6,5 millions d'euros après une perte de 3,4 millions en 2016. Le résultat opérationnel courant du pionnier français de l'électronique grand public est de -3,7 millions contre +0,1 million en 2016. L'Ebitda s'établit à -2,7 millions contre +2,3 millions en 2016 avec une nette réduction des pertes sur le second semestre 2017. La marge brute s'élève à 24 millions sur 2017 contre 32,6 M€ en 2016. Le taux de marge brute ressort à 21% du chiffre d'affaires contre 21,1% l'an passé.Le chiffre d'affaires a reculé de 26% à 114,1 millions sur l'exercice, marqué par une concurrence exacerbée sur le segment des smartphones d'entrée de gamme. Cependant, le second semestre est en progression de 27% par rapport au premier semestre."2017 s'est avérée une année charnière pour le Groupe avec une accélération du développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour contrer un repli du chiffre d'affaires sur le marché des smartphones d'entrée de gamme", a commenté le groupe.Archos met en place une nouvelle organisation, reflet de ses orientations stratégiques pour les années à venir, autour de 4 pôles d'activités tirant le meilleur profit de ses compétences en matière de R&D, de chaîne de valeur et de distribution.