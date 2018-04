ASML fait mieux que prévu au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ASML a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Il a généré sur cette période un bénéfice net de 540 millions d’euros contre 452 millions d’euros un an plus tôt. Il est nettement supérieur au consensus Reuters s’élevant à 500 millions d’euros. Le résultat opérationnel est lui passé de 535 à 642 millions d’euros, soit une marge de 28,1% (+0,6 point). Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 17,5% à 2,285 milliards d'euros.Le groupe a par ailleurs dévoilé 2,442 milliards d'euros de commandes, dont 43% sont destinées au marché des mémoires. Ce dernier est actuellement en plein boom et les fabricants de mémoires ne peuvent pas répondre à la demande, ce qui se traduit par une hausse des prix. Le marché anticipait 2,06 milliards de commandes.Fort de ses bons résultats, ASML proposera le versement d'un dividende de 1,40 euro au titre de 2017, en augmentation de 17%.Au deuxième trimestre 2018, ASML vise des ventes comprises entre 2,5 et 2,6 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros de revenus EUV, et une marge brute d'environ 43% contre 48,7% au premier trimestre.A l'horizon 2020, il cible 11 milliards d'euros de revenus pour un bénéfice par action d'au moins 9 euros.