AUFEMININ : résultats impactés par les changes au premier trimestre

Le groupe aufeminin vient de publier des résultats du premier trimestre 2018 en baisse. Ainsi, le groupe de médias a enregistré un résultat net part du groupe de 153 000 euros sur la période (contre 757 000 euros au 1er trimestre 2017), ainsi qu’un Ebitda de 2,33 millions d’euros (contre 2,97 millions au 1er trimestre 2017), « impactée par la saisonnalité et la baisse des activités de Direct media ».Par ailleurs, le chiffre d'affaires s'établit à 25,11 millions d'euros au premier trimestre 2018, en recul de 2% à données publiées et en progression de 2,2% à taux constants." Le groupe auféminin poursuit son recentrage stratégique vers le programmatique et le social e-commerce. Sur ces métiers, le groupe enregistre une croissance significative de son activité sur ce trimestre et dans le même temps, continue à adapter ses structures de coûts opérationnels à ce modèle ", a commenté Marie-Laure Sauty de Chalon, la présidente-directrice générale du groupe aufeminin.