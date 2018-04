Aberdeen SI ouvre son fonds immobilier résidentiel aux investisseurs institutionnels français

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le nouveau fonds immobilier d’Aberdeen Standard Investments, première Sicav dédiée à l’investissement résidentiel pan-européen, Aberdeen Standard European Residential Property, est désormais ouvert aux investisseurs institutionnels français. Lancé en décembre 2017, le fonds a déjà reçu le soutien d’investisseurs de premier plan, récoltant 350 millions d'euros en provenance de huit investisseurs aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg. L’objectif est de dépasser le milliard d’euros d’encours d’ici 5 ans.Le fonds visera un rendement de 5 à 7 % (net de frais), avec un élément revenu entre 3 et 4 % par an. La dette du fonds ne dépassera pas les 40 % (ratio prêt / valeur), avec un levier cible de 25 % à long terme.Le fonds se concentrera sur le secteur locatif privé pour tirer avantage d'une offre limitée et d'une forte demande en immobilier résidentiel locatif de qualité dans les grandes villes européennes. Il fera l'acquisition d'immeubles résidentiels locatifs privés existants et préfinancera la construction de nouveaux actifs, de façon à créer un portefeuille résidentiel de bonne qualité et durable, accessible aux revenus moyens.Bien que le secteur locatif privé soit visé en priorité, 25 % du total du portefeuille pourra être investis dans d'autres types d'habitations tels que les résidences universitaires, les maisons de retraite ou les logements médicalisés.Un maximum de 50 % du capital total sera déployé en Allemagne ; le reste sera réparti entre différentes villes d'Europe de l'Ouest, y compris au Royaume-Uni. .