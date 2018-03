Aberdeen Standard Investments lance son deuxième fonds « Smarter Beta »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments a lancé le Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fundsur la plate-forme Aberdeen Global (AG) au Luxembourg. Il s’agit d’un fonds d’actions mondiales sélectionnées grâce à une stratégie multi-factorielle diversifiée. Il propose une exposition diversifiée à cinq " primes factorielles " : valeur, qualité, momentum, faible volatilité et taille réduite.Il propose une exposition diversifiée à cinq " primes factorielles " : valeur, qualité, momentum, faible volatilité et taille réduite.Il est géré par l'équipe Quantitative Investment Strategies (QIS) d'Aberdeen Standard Investments, sous la direction de Sean Phayre, Responsable mondial des investissements quantitatifs. Elle gère des portefeuilles sur la base de primes factorielles depuis plus de dix ans et compte désormais plus de 43 milliards de dollars d'actifs investis en stratégies actions axées sur des primes factorielles. Parmi ces actifs, 11 milliards de dollars sont investis dans des stratégies smart beta." Typiquement, l'approche smart beta vise soit à dégager des rendements supérieurs à ceux des marchés traditionnels, soit à s'exposer à des risques inférieurs. Nous pensons que notre offre Smarter Beta permet d'atteindre ces deux objectifs, " a déclaré Sean Phayre.