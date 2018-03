Abou Dhabi : Total consolide son partenariat stratégique avec ADNOC en obtenant des participations dans les deux nouvelles concessions offshore d’Umm Shaif & Nasr (20%) et de Lower Zakum (5%) pour 40 ans

Regulatory News:

Total a signé deux nouveaux accords de concession avec le Supreme Petroleum Council représentant le gouvernement de l’Emirat d’Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dans le cadre de ces accords, Total obtient une participation de 20% dans la nouvelle concession Umm Shaif & Nasr et de 5% dans la concession de Lower Zakum, à compter du 9 mars 2018, en contrepartie du versement d’un bonus global de 1,45 milliard de dollars, représentant un coût d’accès aux réserves de l’ordre de 1 dollar par baril. Ces participations apportent à Total une production de 80 000 barils par jour en 2018.

Respectivement situés à 135 et 65 kilomètres au large des côtes, Umm Shaif et Lower Zakum sont deux des principaux champs offshore et représentent près de 20% de la production d’Abou Dhabi. Au-delà des réserves de pétrole géantes avec un potentiel de croissance de production au-delà de 450 000 barils par jour (en incluant Nasr – la production actuelle est d’environ 300 000 barils par jour), Umm Shaif contient également un dôme géant de gaz dont le développement est prévu dans le cadre de la concession, avec un objectif de production de 500 mmscfd de gaz. ADNOC Offshore (filiale à 100% d’ADNOC) sera l’opérateur de l’ensemble des concessions en mer d’Abou Dhabi auquel Total, en tant que partenaire des concessions, apportera son expertise par la mise à disposition de personnel ainsi que la réalisation d’études.

« Ces accords constituent une nouvelle étape majeure dans notre longue histoire avec Abou Dhabi et ADNOC depuis 1939. Après la signature en 2015 de la concession ADNOC Onshore, ils confirment notre engagement auprès d’ADNOC pour les 40 prochaines années », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Avec une participation globale de 25% sur deux concessions, nous sommes honorés qu’ADNOC ait choisi Total comme son principal partenaire sur ces concessions offshore qui contiennent des réserves géantes à faible coût technique et présentent un potentiel de croissance significatif. En particulier, nous sommes ravis de la confiance témoignée par ADNOC en nous attribuant une participation de 20% sur la seule concession d’Umm Shaif & Nasr et d’être ainsi le partenaire leader sur cet actif sur lequel nous comptons apporter toutes nos compétences pour tirer le meilleur parti de l’upside que constituent les réserves de gaz tout en développant de façon optimale la production de pétrole. »

« Total est partenaire d’Abou Dhabi depuis près de 80 ans dans le développement de nos ressources pétrolières et gazières et a étroitement collaboré avec ADNOC à plusieurs étapes de notre chaîne de valeur », a déclaré Dr Sultan Ahmed Al Jaber, directeur général d’ADNOC. « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour renforcer un partenariat qui nous apporte de la valeur et des bénéfices mutuels avec l’une des majors intégrées les plus importantes au monde. »

En outre, dans le cadre de ce partenariat, Total a également prolongé avec ADNOC pour trois années supplémentaires la concession du champ offshore Abu Al Bu Koosh opéré par Total avec une participation de 100%. Ce champ produit environ 10 000 barils par jour.

Total aux Emirats Arabes Unis

Total est présent aux Emirats Arabes Unis depuis près de 80 ans et bénéficie d’un ancrage solide dans la région, reflété par la taille et la diversité de ses actifs et de ses partenariats. En 2017, le Groupe a porté sa production aux Emirats à 290 000 barils équivalent pétrole par jour.

Total a détenu une participation de 13,3% dans la concession d’ADMA pendant 65 ans, jusqu’à son expiration le 8 mars 2018.

Outre les nouvelles participations dans les concessions d’Umm Shaif & Nasr (20%) et Lower Zakum (5%), Total détient, en partenariat avec ADNOC :

10% de la concession d’ADNOC Onshore pour une durée de 40 ans (anciennement ADCO)

15% d’ADNOC Gas Processing (anciennement GASCO)

5% d’ADNOC LNG (anciennement ADGAS)

5% de National Gas Shipping Company (NGSCO)

33,33% d’ADNOC Fertilizer (anciennement FERTIL)

Total détient une participation de 24,5% de Dolphin Energy Ltd., en partenariat avec la société Mubadala, détenue par le gouvernement d’Abou Dhabi.

En outre, Total détient 100% et opère le champ d’Abu Al Bu Koosh.

Dans le domaine de la production d’électricité, Total est également partenaire du projet Shams, la plus grande centrale solaire à concentration en fonctionnement au monde (100 MW), inaugurée en 2013 ainsi que depuis 2001 dans l’usine de dessalement et centrale électrique de Taweelah qui satisfait environ 20% des besoins en eau et en électricité d’Abou Dhabi.

Enfin, le Groupe est également l’un des leaders de la production et de la commercialisation de lubrifiants industriels et automobiles avec une usine de fabrication de lubrifiants aux Emirats qui approvisionne l’ensemble de la région.

