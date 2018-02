Accident ferroviaire en Caroline du Sud, 2 morts

NEW YORK, 4 février (Reuters) - Une collision ferroviaire en Caroline du Sud dimanche entre un train de voyageurs de la compagnie Amtrak et un train de marchandises a fait deux morts et une cinquantaine de blessés, rapporte CNN.

La collision, dernière en date d'une série d'accidents de chemin de fer aux Etats-Unis, s'est produite vers 02h30 du matin (07h30 GMT) près de la ville de Columbia.

Le train reliait New York à Miami avec 139 passagers à bord. (Rich McKay; Gilles Trequesser pour le service français)