Accident ferroviaire en Caroline du Sud, 2 morts

NEW YORK, 4 février (Reuters) - Une collision ferroviaire en Caroline du Sud dimanche entre un train de voyageurs de la compagnie Amtrak et un train de marchandises a fait deux morts et quelque 70 blessés, rapportent les autorités.

La collision, dernière en date d'une série d'accidents de chemin de fer aux Etats-Unis, s'est produite vers 02h30 du matin (07h30 GMT) dans la petite ville de Cayce, en banlieue de Columbia, la capitale de l'Etat.

Le choc a provoqué le déraillement de la locomotive et de plusieurs voitures du train de l'Amtrak, a précisé la compagnie.

Le train reliait New York à Miami avec 139 passagers à bord et huit membres d'équipage.

En décembre, trois personnes sont mortes dans le déraillement d'un train de l'Amtrak dans l'Etat de Washington.

Fin janvier, une collision impliquant un autre train de la compagnie publique et un camion-poubelle a fait un mort en Virginie.

D'autres accidents récents ont mis la compagnie publique sous surveillance. En mai 2015, le déraillement d'un de ses trains à Philadelphie a ainsi coûté la vie à huit personnes et fait plus de 200 personnes. En avril 2016, un train Amtrak en provenance de New York a heurté un tractopelle sur des voies à Chester en Pennsylvanie, tuant deux ouvriers.

En novembre, le président du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), Robert Sumwalt, avait tiré la sonnette d'alarme, estimant que la "culture de la sécurité" faiblissait au sein de la compagnie et exhortant la direction d'Amtrak à modifier son approche de cette question. (Rich McKay; Gilles Trequesser et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)