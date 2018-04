Accord salarial dans la fonction publique allemande

POTSDAM, Allemagne, 18 avril (Reuters) - Les syndicats du secteur public et le gouvernement fédéral allemand sont parvenus mercredi à un accord salarial sur une hausse de salaires pour plus de deux millions de fonctionnaires, ont annoncé les négociateurs.

Les fonctionnaires bénéficieront d'une hausse de quelque 7,5% de leur salaires sur deux ans et demi.

L'accord prévoit une hausse rétroactive de 3,19% à compter du 1er mars. Elle sera suivie d'une hausse de 3,09 le 1er avril 2019 et d'une troisième, de 1,06%, le 1er mars 2020.

Les salaires les plus bas bénéficieront en outre d'un versement exceptionnel de 250 euros.

Il a par ailleurs été prévu de remanier les grilles de salaires afin de les rendres plus transparentes.

De solides recettes fiscales, un excédent budgétaire record, la faiblesse du taux de chômage faible et des taux de crédit bas ont soutenu la reprise de la consommation en Allemagne.

Début février, le syndicat IG Metall et le patronat ont conclu un accord pour les 3,9 millions de travailleurs de la métallurgie, portant à la fois sur les salaires et le temps de travail. Il prévoit une hausse des salaires d'environ 4% en 2018 et en 2019.

En mars, l'inflation s'est établie à 1,5%.

La Banque centrale européenne surveille de près les négociations salariales en Allemagne. Tout signe de croissance des salaires pourrait relancer l'inflation dans la zone euro, lui donnant une marge de manoeuvre pour commencer à réduire ses mesures de soutien à l'économie.

La semaine dernière, des mouvements sociaux ont mobilisé plus de 150.000 personnes en Allemagne, entraînant la fermeture de crèches et le non ramassage d'ordures dans les villes ainsi que l'annulation de centaines de vols. (Thorsten Severin, Catherine Mallebay-Vacqueur et Nicolas Delame pour le service français)