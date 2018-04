Acier: la demande mondiale devrait encore progresser en 2018 et 2019

Paris (awp/afp) - La demande mondiale d'acier devrait continuer à progresser en 2018 et 2019, soutenue par un contexte économique favorable, estime mardi l'Association mondiale de l'acier (WSA), qui pointe toutefois les risques liés aux tensions commerciales et à une remontée des taux.

Les prévisions semestrielles de la WSA tablent sur une demande d'acier en hausse de 1,8% en 2018 à 1,62 milliard de tonnes, puis sur un ralentissement à +0,7% en 2019 en raison d'une décélération attendue en Chine.

"En 2018, une confiance élevée, des niveaux d'investissements solides et une remontée des prix des matières premières génèrent un cycle vertueux pour la demande d'acier, à la fois dans les pays développés et en développement", a commenté la WSA dans un communiqué.

Au nombre des facteurs négatifs potentiels, l'association mondiale des sidérurgistes relève "une escalade possible des tensions commerciales, une pression inflationniste croissante et le resserrement des politiques monétaires américaines et européennes".

Ces facteurs "pourraient entraîner une volatilité sur les marchés financiers et perturber les économies émergentes fortement endettées", ajoute la WSA.

Dans ses perspectives par régions, la fédération estime que la demande d'acier en Chine va rester stable en 2018, puis décroître de 2% en 2019, en lien avec un ralentissement dans le secteur de la construction.

Dans les pays développés, la demande d'acier devrait augmenter de 1,8% en 2018, puis de 1,1% en 2019.

Enfin, dans les économies en développement (hors Chine), la WSA table sur une hausse de 4,9% en 2018, puis de 4,5% en 2019.

La World Steel Association réunit plus de 160 producteurs d'acier, représentant environ 85% de la production mondiale d'acier.

afp/jh