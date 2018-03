Acofi Gestion : la BEI participe au fonds Predirec EnR à hauteur de 50 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Acofi Gestion a reçu un apport de 50 millions d'euros de la part de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à son fonds Predirec EnR 2030. Fonds de prêts obligataires de 200 millions d'euros, ce dernier est dédié au financement des développeurs, industriels et opérateurs d’énergies renouvelables en Europe. Il participe à la réponse aux engagements pris par la BEI dès 2015 en faveur de la transition énergétique.L'investissement de 50 millions d'euros dans le Fonds Predirec EnR 2030 a été possible grâce au Plan d'Investissement pour l'Europe, ou "Plan Juncker", qui permet, en raison de la garantie européenne, une prise de risque plus importante de la part de la BEI.