Acofi Gestion annonce son adhésion à la plateforme Medef Accélérateur d’Investissement et poursuit ainsi sa volonté d’apporter des réponses aux PME et ETI françaises dans leur recherche de financement. Medef Accélérateur d'Investissement (MAI) est une association du monde entrepreneurial et financier créée par le Medef et ayant notamment pour membres les principales institutions financières (AFG, FBF, FFA, le réseau des fédérations professionnelles et des territoires du Medef).La plateforme lancée en octobre 2017 permet de mettre en relation les PME et les ETI avec des organismes financiers partenaires, susceptibles d'apporter des financements de longue durée adaptés à leurs besoins de croissance comme les fonds propres ou les prêts obligataires.Acofi Gestion gère aujourd'hui 16 fonds pour plus de 2,6 milliards d'euros de capitaux confiés et a fait depuis plusieurs années du financement spécialisé des entreprises l'un de ces domaines d'expertise à travers différentes initiatives telles que Predirec Innovation 2020, fonds dédié au pré-financement du Crédit d'Impôt Recherche (CIR), ou Predirec Leasing Stratégique, fonds spécialisé dans le leasing d'équipements industriels stratégiques pour les entreprises.