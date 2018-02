Actifs sous gestion de Tikehau Capital au 31 décembre 2017

Regulatory News:

I. Forte progression des actifs sous gestion au 4ème trimestre 2017 et dépassement de l’objectif annoncé pour la fin 2017

Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élevaient à 13,8 mds€, en croissance nette de 9,6% par rapport au 30 septembre 2017 et de 38,2% par rapport au 31 décembre 2016.

Tikehau Capital a ainsi dépassé son objectif de 13 mds€ d’actifs sous gestion à fin 2017 et réitère son objectif d’atteindre 20 mds€ en 2020.

La croissance de 3,8 mds€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 résulte principalement d’une collecte nette de 3,9 mds€, à laquelle s’ajoutent des effets de marché (+0,4 md€) et de distribution (-0,5 md€) qui se compensent.

Les quatre lignes de métier du Groupe ont enregistré une collecte nette positive sur l’exercice : dette privée (+1,5 md€), immobilier (+0,4 md€), stratégies liquides (+1,1 md€) et investissement en capital (private equity) (+0,9 md€).

Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital étaient répartis comme suit :

Montant des actifs sous gestion au 31/12/2017 (en mds€) % des actifs sous gestion

du Groupe Taux de croissance par rapport au 30/09/2017 Taux de croissance par rapport au 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Dette privée 6,0 43,3% 49,0% +8,0% +22,3% Immobilier 2,2 16,3% 17,6% +20,1% +27,6% Stratégies liquides 3,1 22,5% 19,1% +7,4% +62,8% Investissement en capital (private equity) 2,5 17,9% 14,3% +7,6% +72,9% Total 13,8 100,0% 100,0% +9,6% +38,2%

Dette privée : 6,0 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 1,1 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 22,3% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette de 1,5 md€ diminuée des effets de distribution de 0,5 md€.

Au cours de l’exercice 2017, la croissance des actifs a été favorisée par (i) la commercialisation de Tikehau Senior Loan II (TSL II), la dernière génération de fonds de dettes senior (leveraged loans) du Groupe qui a clôturé à 0,6 md€, (ii) le lancement de Tikehau Direct Lending IV (TDL IV), le nouveau fonds de direct lending de Tikehau Capital, encore en cours de commercialisation, (iii) le closing de NOVO 2017, la deuxième génération du fonds de place NOVO dont Tikehau Capital s’était vu confier la gestion en 2013, et (iv) le closing d’un troisième CLO à 0,4 md€.

Immobilier : 2,2 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 0,4 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 27,6% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette du même montant due notamment à l’acquisition fin octobre d’un portefeuille d’environ deux cents actifs immobiliers à usage de bureaux et d’activités auprès du Groupe EDF.

Stratégies liquides : 3,1 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance de 1,2 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 62,8% de croissance sur l’exercice) résulte d’une collecte nette de 1,1 md€, en particulier sur le fonds obligataire flexible Tikehau Taux Variables (TTV) dont l’encours s’élevait à 1,8 md€ au 31 décembre 2017, soit une croissance d’environ 106% sur l’année 2017.

Investissement en capital (private equity) : 2,5 mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017

La croissance d’1,1 md€ des actifs sous gestion au cours de l’exercice 2017 (soit 72,9% de croissance sur l’exercice) résulte (i) d’une collecte nette d’environ 0,9 md€ essentiellement liée à l’augmentation de capital réalisée en juillet 2017, et (ii) d’un effet marché d’environ 0,2 md€ lié principalement à la conclusion au cours du dernier trimestre d’un accord sur la cession de la participation de Tikehau Capital dans DRT.

II. Poursuite de l’internationalisation et ouverture d’un bureau à New York

Le développement à l’international est un axe stratégique majeur du Groupe et commence à porter ses fruits.

En 2017, Tikehau Capital a ouvert une succursale à Madrid en Espagne et un bureau de représentation à Séoul en Corée du Sud.

Le Groupe accroît progressivement sa base de clients-investisseurs en Europe de l’Ouest et compte désormais des clients en Asie, notamment en Corée du Sud. Sur le plan des investissements, Tikehau Capital a réalisé en 2017 plusieurs opérations en Europe, hors de France, dont quatre opérations de financement en Espagne.

L’ouverture d’un bureau à New York s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du Groupe annoncée lors de sa cotation. Elle permettra au Groupe de se développer en Amérique du Nord, zone naturelle de croissance en raison de la taille du marché local, en se rapprochant de sa base de clients prospectifs et en étant en position de saisir les meilleures opportunités d’investissement.

Calendrier

Publication des résultats annuels 2017 : le 29 mars 2018 (après bourse)

Assemblée générale annuelle : le 25 mai 2018

1 Les données relatives aux actifs sous gestion ne font pas l’objet d’un audit.

