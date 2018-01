Actions : Oddo BHF AM voit encore du potentiel aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Il est encore trop tôt pour se désengager du marché actions américain", assuraient récemment Nicolas Chaput et Laurent Denize, co-CIO d'Oddo BHF AM, à l'occasion de la présentation de leurs perspectives 2018. Deux arguments ont plus particulièrement été mis en avant par les responsables de l'investissement de la société de gestion. D'abord, la dynamique de croissance des résultats des entreprises américaines reste forte."Pour l'instant, le consensus table sur une hausse de 10% mais cette estimation sera sans doute bientôt relevée autour de 12% en prenant en compte l'impact de la réforme fiscale", indiquent Nicolas Chaput et Laurent Denize, chez Oddo BHF AM.L'autre argument concerne les valorisations des actions américaines. Elevées, elles n'en restent pas moins attractives au vu du niveau des taux à long terme. Tant que ces derniers restent sous 3%, qui apparait comme un point d'équilibre, cette situation devrait perdurer, au profit des actions.Dans ce contexte, Oddo BHF AM apprécie en particulier trois secteurs : la distribution avec des valeurs comme Target, Macy's ou Home Depot, la technologie (Accenture, Microsoft, Cisco) et la santé/medtechs (Johnson & Johnson, Medtronics).