DRONE VOLT

Activité du 1er trimestre 2018 : montée en puissance de la production

Villepinte, le 10 avril 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes du 1er trimestre 2018. L'activité témoigne du succès de la mutation en cours d'une position de distributeur vers le développement, la production et la ventes de drones et de services associés. Ceci se traduit par une forte progression des activités à forte valeur ajoutée de DRONE VOLT FACTORY (production), de DRONE VOLT SERVICES et DRONE VOLT ACADEMY (formation).

Données non auditées en keuros - Normes IFRS T1 2017 T1 2018 Variation 2018/2017 Chiffre d'affaires 1 857 1 670 -10% dont Distribution 1 727 1 483 -14% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 130 187 +43% Production en cours - 304 NS Total 1 857 1 974 +6% dont Distribution 1 727 1 483 -14% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 130 491 +276%

Les facturations du 1er trimestre 2018 s'élèvent à près de 2 millions d'euros, en croissance de +6% par rapport au 1er trimestre 2017. Conformément à la stratégie du Groupe, la croissance est tirée par la fabrication de nos drones ALTURA ZENITH et HERCULES ainsi que de la camera PENSAR, tandis que la distribution, activité historique non stratégique, est en recul de 14% à 1,5 million d'euros.

Les facturations des produits et services de DRONE VOLT ont triplé par rapport au 1er trimestre 2017, à 0,5 million d'euros. Une partie des commandes facturées sur le trimestre ne sont pas reconnues en chiffre d'affaires car elles n'étaient pas livrées au 31 mars 2018. Le montant des commandes facturées en cours de production atteint 0,3 million d'euros à fin mars 2018.

Les facturations de DRONE VOLT FACTORY (production à Villepinte et à Amsterdam), de DRONE VOLT SERVICES et DRONE VOLT ACADEMY (formation) représentent 25% des facturations totales du 1er trimestre 2018 contre seulement 7% au 1er trimestre 2017.

Il n'aura fallu que 6 mois à DRONE VOLT pour remettre sur les rails Aerialtronics dont les actifs furent repris lors de la liquidation de la société en septembre 2017. Dans ce laps de temps, la production a été relancée après presque un an d'arrêt total, les coûts humains ont été divisés par 2 et la camera PENSAR dotée d'intelligence artificielle a été mise sur le marché. Les premières commandes sont déjà encaissées et seront livrées durant ces prochaines semaines.

Aerialtronics est en train de récupérer l'intégralité de son fonds de commerce et peut être plus encore. Tout laisse à penser que, d'ici un an, Aerialtronics aura délivré autant de drones qu'en 2016 grâce à son avance technologique sur la concurrence offerte par sa caméra intelligente PENSAR.

Le taux de marge brute reste stable à 25% du chiffre d'affaires à fin mars 2018 par rapport à fin mars 2017, compte tenu notamment de la part de la production non encore reconnue en chiffre d'affaires.

En parallèle, DRONE VOLT poursuit le déploiement de son savoir-faire à l'international avec 41% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 réalisé par les filiales à l'étranger contre 39% au 1er trimestre 2017.

Au-delà, DRONE VOLT a signé plusieurs commandes significatives qui viennent valider sa stratégie de construction de drones et sa capacité de déploiement sur les 2 secteurs du « Bâtiment et inspection » et de la « Sécurité et surveillance ». Ces commandes n'ont pas encore donné lieu à une mise en production et ne sont donc pas intégrées dans les facturations du trimestre.

Ainsi, parmi les succès commerciaux les plus significatifs, on retiendra :

•

La signature, en mars 2018, d'un contrat de distribution exclusif sur 5 ans avec Prosic, société spécialisée dans la distribution de plateformes d'élévations basée au Mexique.

L'accord prévoit des minima d'achats de 2,25 millions d'euros sur 5 ans pour conserver l'exclusivité

•

Une commande de drone Hercules 5 UF par une agence gouvernementale américaine qui fait suite à la démonstration de ses nouveaux produits aux Etats-Unis en août dernier.

•

Une commande de drone Zenith 1.2.8 muni de la caméra intelligente Pensar par une agence gouvernementale thaïlandaise.

En parallèle, le partenariat avec Germandrones GmbH, annoncé le 2 mars dernier, se met en place et se développe autour des produits phares des deux entreprises, confirmant ainsi la grande complémentarité entre les partenaires. Germandrones a ainsi commandé 1 camera intelligente Pensar, 1 drone Zenith 1.2.8, 2 drones Hercules 5 et 1 drone Hercules 10. DRONE VOLT a, de son côté, ajouté à son catalogue le drone Songbird, un VTOL (drone à décollage vertical) en composé de fibre de verre et de carbone. D'une envergure de 3,1 mètres, il peut voler à 160 km/h et emporter une charge utile de 2kg.

Sur ce 1er trimestre 2018, DRONE VOLT a confirmé sa mutation en prouvant la pertinence de son modèle économique et sa dimension internationale. Des perspectives très favorables sont aujourd'hui matérialisées en Asie, et plus particulièrement en Indonésie où, à la suite de démonstrations parfaitement réalisées, une première commande significative devrait se confirmer.

Ce mouvement devrait également se mettre en place sur le continent américain grâce à des contacts avancés avec plusieurs agences gouvernementales.

Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats annuels 2017 (cf. communiqué de presse du 12 mars 2018), DRONE VOLT a entamé des négociations avec 65 clients, dont 14 agences gouvernementales et treize groupes internationaux. Ces négociations avancent positivement et sont en cours de maturation.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018, semaine du 16 juillet 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis et en Suisse, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage.

La jeune entreprise innovante a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Elle fournit également l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris : Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :