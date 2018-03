Adocia : confirme son éligibilité au PEA - PME

Regulatory News:

ADOCIA (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC- la « Société ») confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA – PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et est entré en vigueur le 6 mars 2014.

Pour être éligibles au PEA – PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros, dont aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 salariés, et qui réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou dispose d’un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Adocia remplit l’ensemble des critères.

A propos d’Adocia :

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides déjà approuvées. Le portefeuille de produits injectables d’Adocia pour le traitement du diabète, qui comprend cinq produits en phase clinique et trois produits en phase préclinique, est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie. Adocia a également étendu son portefeuille au développement de traitements pour l’obésité et le syndrome du grêle court.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia personnalise BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée, afin de répondre aux besoins spécifiques des patients.

Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une formulation à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U100) et une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo). De plus, une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Human Glucagon) a obtenu des résultats positifs dans une étude de Phase 1. Adocia développe également une combinaison prandiale d'insuline humaine avec le pramlintide d'amyline (BioChaperone Pramlintide hIns), deux combinaisons d’insuline glargine avec des GLP- 1 (BioChaperone Glargine Dulaglutide et BioChaperone Glargine Liraglutide), une formulation aqueuse prête à l’emploi de teduglutide (BioChaperone Teduglutide) et une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’exenatide (BioChaperone Glucagon Exenatide), toutes en développement préclinique.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

