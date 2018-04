Adocia : et Tonghua Dongbao annoncent une alliance stratégique sur BioChaperone® Combo et BioChaperone® Lispro en Chine

Regulatory News:

Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC) et Tonghua Dongbao Pharmaceuticals (Shanghai Stock Exchange 600867) annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique selon lequel Adocia a accordé les droits exclusifs de développement et de commercialisation à Tonghua Dongbao sur la combinaison à ratio fixe d’insuline glargine et d’insuline lispro, BioChaperone® Combo, et sur l’insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro en Chine et dans certains autres pays. En Chine, où le diabète concerne d’ores et déjà plus de 100 millions d’individus, ces produits visent à améliorer le contrôle de la glycémie des personnes qui se traitent avec de l’insuline prémix ou de l’insuline prandiale.

Selon les modalités des Accords de License, Tonghua Dongbao sera responsable des futurs développements, production et commercialisation de BioChaperone Combo et BioChaperone Lispro en Chine et dans certains autres pays. Adocia recevra un paiement initial total de 50 millions de dollars, dont 40 millions de dollars pour BioChaperone Combo et 10 millions de dollars pour BioChaperone Lispro. De plus, Adocia est éligible à recevoir des paiements d’étape pouvant atteindre 85 millions de dollars, dont 50 millions de dollars pour BioChaperone Combo et 35 millions de dollars pour BioChaperone Lispro. Enfin, Adocia pourrait recevoir des royalties à deux chiffres sur les ventes de ces deux produits sur les territoires concernés. Tonghua Dongbao remboursera Adocia de certaines dépenses de recherche et développement pendant la durée du contrat. Adocia conserve les droits de développer et de licencier ses programmes insuline au niveau mondial dans tous les territoires non couverts par les présents accords, notamment aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Adocia reste responsable du développement et de la fabrication des excipients pharmaceutiques BioChaperone®.

« En Chine, Dongbao a une solide réputation et occupe une position de leader avec la production d’insulines de haute qualité, ce qui nous permet d’être compétitifs vis-à-vis des grands acteurs du marché. » a commenté Yikui Li, président de Tonghua Dongbao. « Nous avons acquis les droits sur BioChaperone Combo pour augmenter notre part de marché. De plus, BioChaperone Lispro offre l’opportunité d’une insuline prandiale ultra-rapide best-in-class. »

« Nous sommes très heureux et enthousiastes d’entrer dans ce partenariat stratégique avec Tonghua Dongbao, le deuxième acteur des prémix d’insuline humaine en Chine. BioChaperone Combo est le programme le plus important de cette collaboration dans la mesure où les prémix sont l’insulinothérapie la plus répandue en Chine. » a déclaré Gérard Soula, président directeur général d’Adocia. « Ce partenariat résulte de notre décision stratégique d’identifier un partenaire local en Chine tout en conservant les droits sur les deux projets dans le reste du monde. »

« L’introduction de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo représente la quatrième génération d’insuline, issue des trois générations d’insulines précédentes, et nous sommes confiants et avons de grandes espérances quant au futur de ces produits. Chaque amélioration à la technologie des insulines améliorera grandement la qualité de vie des patients vivant avec un diabète. » a déclaré le Dr Chunsheng Leng, Directeur Général Délégué de Tonghua Dongbao.

« La croissance de Tonghua Dongbao sur le marché de l’insuline en Chine est très rapide. » a commenté Rémi Soula, Directeur Business Développement et Propriété Intellectuelle d’Adocia, « Dans la droite ligne d’un marché évoluant vers les insulines modernes, Tonghua Dongbao a maintenant ajouté de grandes capacités de production, à la pointe du progrès, d’insulines analogues, telles les insulines glargine, lispro et aspart, qui pourraient être bientôt approuvées en Chine. Cela a fortement motivé notre décision d’entrer en collaboration avec cette société très dynamique. »

A propos d’ADOCIA

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides déjà approuvées. Le portefeuille de produits injectables d’Adocia pour le traitement du diabète, qui comprend cinq produits en phase clinique et trois produits en phase préclinique, est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie. Adocia a également étendu son portefeuille au développement de traitements pour l’obésité et le syndrome du grêle court.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia personnalise BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée, afin de répondre aux besoins spécifiques des patients.

Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une formulation à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U100), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo) et une combinaison prandiale d'insuline humaine avec l’analogue d'amyline pramlintide (BioChaperone Pram Ins). De plus, une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Human Glucagon) a obtenu des résultats positifs dans une étude de Phase 1. Adocia développe également deux combinaisons d’insuline glargine avec des GLP- 1 (BioChaperone Glargine Dulaglutide et BioChaperone Glargine Liraglutide), une formulation aqueuse prête à l’emploi de teduglutide (BioChaperone Teduglutide) et une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’exenatide (BioChaperone Glucagon Exenatide), toutes en développement préclinique.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

About Tonghua Dongbao Pharmaceuticals

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. ltd est une société basée en Chine avec plus de 2000 employés, principalement active dans la recherche et le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques. La Société commercialise des produits biologiques, des produits de médecine traditionnelle chinoise et des compléments alimentaires chimiques, appliqués au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, entre autres. La Société commercialise 10 différents types de produits, avec 100 références pharmaceutiques en production. Les produits principaux du portefeuille de la Société comprennent l’insuline recombinante humaine (API), l’insuline humaine recombinante injectable à action rapide (« regular ») Gansulin R, l’insuline humaine recombinante isophane protamine injectable Gansulin N, le prémix 30/70 injectable à base d’insuline humaine recombinante Gansulin 30R, le prémix 50/50 injectable à base d’insuline humaine recombinante Gansulin 50R, le prémix 40/60 injectable à base d’insuline humaine recombinante Gansulin 40R, les capsules Zhen Nao Ning et les comprimés Dongbao Gantai, entre autres. La Société commercialise également des instruments médicaux. La Société distribue ses produits sur le marché local et les marchés étrangers.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 avril 2018 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

